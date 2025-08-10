Việt Nam nỗ lực đóng góp vào việc tăng cường hợp tác giữa ASEAN và Mexico

Ngày 8/8 (theo giờ địa phương), Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải đã tiếp nhận chức Chủ tịch Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Mexico (ACMC) từ Đại sứ Malaysia tại Mexico Jamal Johan.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, buổi lễ chuyển giao diễn ra trang trọng tại trụ sở Đại sứ quán Malaysia ở thủ đô Mexico City với sự tham dự của người đứng đầu các phái đoàn ngoại giao các quốc gia ASEAN tại Mexico.

Tiếp nhận chức Chủ tịch luân phiên ACMC, Đại sứ Nguyễn Văn Hải đánh giá cao, chúc mừng Đại sứ Malaysia Jamal Johan trong nhiệm kỳ của mình đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ACMC, đồng thời khẳng định Đại sứ quán Việt Nam sẽ nỗ lực cao nhất để phát huy các kết quả đạt được, đóng góp thiết thực vào việc tăng cường hợp tác giữa ASEAN và Mexico.

Đặc biệt, Đại sứ Nguyễn Văn Hải cho biết năm 2025 đánh dấu cột mốc tròn 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (1995-2025), Việt Nam nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong việc chủ động tham gia và đóng góp thiết thực vào công việc chung của ASEAN, tiếp tục thực hiện sứ mệnh của ASEAN và lan tỏa những thành tựu của Hiệp hội.

Tại cuộc họp, các Đại sứ, Đại biện ASEAN tại thủ đô Mexico City bày tỏ tin tưởng Đại sứ Việt Nam sẽ hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ACMC trong thời gian tới, góp phần tiếp tục nâng cao hình ảnh và vị thế của các nước ASEAN tại Mexico và khu vực.

Đại diện các phái đoàn ngoại giao ASEAN tại Mexico cũng nhất trí với đề xuất của Đại sứ Nguyễn Văn Hải về chương trình hoạt động của ACMC trong thời gian tới, theo đó, ACMC sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhằm tăng cường đoàn kết trong khối ASEAN cũng như quan hệ với Mexico và các nước trong khu vực Mỹ Latinh.

Cùng ngày, phái đoàn ACMC cũng đã long trọng tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 58 năm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2025) - thông lệ chính thức được các Đại sứ quán ASEAN tại Mexico cử hành đầy tự hào nhằm lan tỏa, quảng bá bản sắc ASEAN, khẳng định quyết tâm đoàn kết và hợp tác vì khát vọng chung về hòa bình và thịnh vượng lâu dài của các quốc gia Đông Nam Á dưới mái nhà chung Cộng đồng ASEAN.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Malaysia tại Mexico Jamal Johan khẳng định vai trò và vị thế ngày càng lớn mạnh của ASEAN.

Trong bối cảnh tình hình thế giới đầy biến động, bất ổn khó lường với những xung đột và chia rẽ, ASEAN tiếp tục là điển hình về thành công trong liên kết và hợp tác khu vực.

Theo Đại sứ Jamal Johan, trong suốt 58 năm qua, hợp tác trong ASEAN và hợp tác giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài theo cơ chế hợp tác do ASEAN xây dựng và ASEAN là trung tâm, từng bước được mở rộng và góp phần tạo sự vững mạnh cho Cộng đồng ASEAN, cũng như sự nghiệp chung là bảo vệ và thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới, cũng như sự nghiệp chung là bảo vệ và thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới./.

