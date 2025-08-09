Việt Nam góp phần đưa quan hệ ASEAN-Canada ngày càng phát triển bền vững

Đại sứ quán Việt Nam tại Canada với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Ottawa - đã trang trọng chủ trì tổ chức buổi lễ Ngày ASEAN nhằm kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2025), 30 năm Việt Nam gia nhập tổ chức này và 48 năm thiết lập quan hệ ASEAN-Canada.

Buổi lễ là dịp để nhìn lại hành trình gần 60 năm phát triển của ASEAN và ghi nhận những đóng góp tích cực của Việt Nam trong suốt 30 năm qua.

Chia sẻ với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Ottawa, cựu Thượng nghị sỹ Victor Oh nhấn mạnh rằng Việt Nam là một quốc gia năng động với sản xuất chế biến và tăng trưởng kinh tế ở mức cao, và do đó có vai trò quan trọng trong việc phát triển quan hệ kinh tế.

Ông đặc biệt ấn tượng với kim ngạch thương mại của Việt Nam, khi kim ngạch xuất khẩu sang Bắc Mỹ lớn hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong ASEAN, đồng thời cho rằng Canada cần tận dụng cơ hội này để tăng cường kết nối.

Trong khi đó, Đại sứ Việt Nam tại Canada - ông Phạm Vinh Quang khẳng định Việt Nam luôn coi ASEAN là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại và phát triển kinh tế.

Sự thành công của Việt Nam gắn liền với ASEAN, một khối có gần 700 triệu dân và là nền kinh tế lớn thứ năm thế giới với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt mức gần 4.000 tỷ USD.

ASEAN đã khẳng định được vai trò là động lực cho sự ổn định khu vực và là trung tâm của quá trình hội nhập khu vực và toàn cầu.

Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang (giữa) chụp ảnh chung với Thượng nghị sỹ Clement Gignac và Hạ nghị sỹ Matt Jeneroux cùng là đồng Chủ tịch nhóm nghị sỹ hữu nghị Canada-ASEAN. (Ảnh: Hà Linh/TTXVN)

Mối quan hệ giữa ASEAN và Canada đã phát triển mạnh mẽ trong hơn 40 năm qua và được nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào năm 2023, đánh dấu cột mốc quan trọng cho sự hợp tác phù hợp với Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Canada.

Quốc vụ khanh phụ trách thương mại quốc tế Canada - ông Yasir Naqvi cho biết quan hệ Canada-ASEAN đang ngày càng bền chặt, đặc biệt về kinh tế, giao lưu nhân dân và xã hội.

Ông tiết lộ Canada và ASEAN đang trong quá trình đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) nhằm tạo ra cơ hội và sự thịnh vượng chung.

Với kim ngạch thương mại xấp xỉ 40 tỷ USD, ASEAN đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư của Canada, phù hợp với xu hướng đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ thương mại của Canada.

Thượng nghị sỹ Clement Gignac - Chủ tịch nhóm nghị sỹ hữu nghị Canada-ASEAN nhận định cả hai bên đều dựa vào thương mại tự do và tuân thủ luật lệ. Ông tin rằng Canada đang hướng tới một mối quan hệ đầy hứa hẹn với khối ASEAN.

Quan hệ ASEAN-Canada hiện đang sôi động hơn bao giờ hết, được thúc đẩy bởi sự hợp tác trong nhiều lĩnh vực, với mục tiêu hoàn tất FTA trong năm nay và triển khai Kế hoạch công tác Canada-ASEAN giai đoạn 2026-2030, hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ vào năm 2027.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày ASEAN, Đại sứ quán Việt Nam cũng sẽ chủ trì tổ chức Ngày Gia đình ASEAN 2025 tại Ottawa nhằm góp phần thắt chặt đoàn kết và tinh thần cộng đồng ASEAN tại Canada.

Với vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Canada, Việt Nam sẽ phối hợp cùng các đại sứ quán các quốc gia thành viên để triển khai nhiều hoạt động thực chất, góp phần củng cố hình ảnh của khối và đưa Quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN-Canada ngày càng đi vào chiều sâu và phát triển bền vững./.

