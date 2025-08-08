Đại sứ quán Việt Nam tại Israel tổ chức lễ kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 7/8, Đại sứ quán Cộng hòa Philippines tại Israel đã tổ chức lễ kỷ niệm 58 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN - 8/8/1967-8/8/2025).

Buổi lễ diễn ra tại thành phố Tel Aviv với sự tham dự của các Đại sứ và nhân viên Đại sứ quán các nước ASEAN (gồm Việt Nam, Philippines, Singapore, Thái Lan, Myanmar) và một số quốc gia khác tại Israel; cùng đại diện Bộ Ngoại giao Israel và khách mời sở tại.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung - trưởng đoàn các cơ quan đại diện châu Á-Thái Bình Dương tại Israel, đã điểm lại những dấu mốc chính trong lịch sử hình thành và phát triển của ASEAN trong 58 năm qua.

Khởi đầu chỉ có 5 thành viên là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, đến nay ASEAN đã bao gồm 10 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Đại sứ Lý Đức Trung khẳng định ASEAN đóng vai trò trung tâm trong các cơ chế như Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở Đông Nam Á.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel tổ chức lễ kỷ niệm 58 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). (Ảnh: Đức Trung/TTXVN)

Trong khi đó, ông Gil Haskel, Giám đốc Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Israel nhấn mạnh vai trò quan trọng của ASEAN trong thế giới hiện nay, điểm lại các bước phát triển trong quan hệ giữa Israel với ASEAN và các nước thành viên, bày tỏ hy vọng vào tương lai hợp tác giữa Israel với ASEAN.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung đánh giá việc tổ chức ngày ASEAN tại Israel trong bối cảnh hiện nay mang lại không khí tích cực cho quan hệ giữa các nước ASEAN với đất nước và người dân Israel, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa các nước ASEAN và Israel.

Buổi lễ đã mang lại không khí sôi nổi, vui tươi qua các tiết mục văn nghệ đặc sắc và đặc biệt là khu ẩm thực ASEAN, nơi mỗi nước giới thiệu những món ẩm thực đặc trưng của đất nước mình./.

