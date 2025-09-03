Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 10 dự kiến vượt kỷ lục về thỏa thuận ký kết

Ngày 3/9, Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) - sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa lớn nhất không chỉ tại vùng Viễn Đông mà còn cả nhiều khu vực khác - đã khai mạc tại địa điểm tổ chức truyền thống là đảo Russky, thành phố Vladivostok, thủ phủ vùng Primorsky của Liên bang Nga.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Vladivostok, diễn đàn năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần thứ 10 sự kiện này diễn ra và kỳ vọng sẽ vượt các kỷ lục trước đó về số thoả thuận được ký kết. Chủ đề chính của EEF 2025 là "Viễn Đông - Hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng."

Trong khuôn khổ chương trình kinh doanh EEF 2025 sẽ diễn ra hơn 100 phiên họp chuyên đề chia thành 7 chủ đề gồm "Viễn Đông - vùng lãnh thổ để sống và phát triển," "Công thức tăng trưởng: Đầu tư, Đổi mới, Hội nhập," "Cởi mở và Quan hệ Đối tác cùng có lợi - Nền tảng của sự ổn định," "Công nghệ: Từ lý thuyết đến hiệu quả kinh tế," "Thành phố - vì cuộc sống của người dân," "Động mạch tăng trưởng: Logistics thay đổi nền kinh tế như thế nào" và "Trong quan hệ đối tác giữa doanh nghiệp và nhà nước: Một sự tái hợp lớn."

Theo thông lệ, sự kiện luôn đánh dấu sự khởi động của các siêu dự án và chính tại diễn đàn, các diễn giả thường chia sẻ về diện mạo ban đầu của các dự án này.

Dự kiến, một số lượng lớn các doanh nhân và chính trị gia hàng đầu thế giới sẽ tập trung về Vladivostok. Ban tổ chức cho biết đại diện của hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ đã xác nhận tham dự EEF 2025 với các đoàn đại biểu tiêu biểu nhất đến từ Ấn Độ, Trung Quốc, Lào, Malaysia và Thái Lan.

Các phiên thảo luận chuyên đề trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 10. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Sự kiện chính của EEF 2025 là phiên toàn thể vào ngày 5/9 và năm nay có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng một số lãnh đạo cấp cao của các nước Lào, Mông Cổ và Trung Quốc.

Theo truyền thống, diễn đàn EEF sẽ tổng kết những gì đã đạt được, thảo luận về các cơ chế khác cần được phát triển để phát triển kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Viễn Đông, đồng thời đề ra các kế hoạch cho triển vọng dài hạn.

Đại diện toàn quyền của Tổng thống tại Vùng Liên bang Viễn Đông Yuri Trutnev cho rằng diễn đàn là nơi Nga thể hiện thái độ chào đón các đối tác nước ngoài và sẵn sàng tăng cường hợp tác.

Trong các ngày diễn ra EEF 2025 cũng sẽ có các cuộc đối thoại kinh doanh song phương: Nga-Trung Quốc, Nga-Ấn Độ, Nga-Lào, Nga-Mông Cổ, Nga-Myanmar, Nga-ASEAN và Nga-Thái Lan.

Các chủ đề chính của các phiên họp sẽ bao gồm phát triển logistics, cơ sở hạ tầng và công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tinh thần khởi nghiệp và đầu tư vào các lĩnh vực đổi mới sáng tạo của nền kinh tế.

Khu vực Viễn Đông đang thu hút sự quan tâm lớn khi hiện Nga đang tiến tới thành lập Khu Phát triển vượt trội quốc tế đầu tiên vào đầu năm 2026 trên đảo Bolshoy Ussuriysky thuộc vùng Khabarovsk. Phía Nga hiện đang tích cực đàm phán với Trung Quốc về các vấn đề tổ chức.

Ngoài các chương trình đối thoại kinh doanh trong khuôn khổ diễn đàn còn diễn ra hàng loạt các chương trình thể thao, văn hoá khác như diễu hành thuyền buồm, thi đấu các môn thể thao, trình diễn thời trang, hòa nhạc cổ điển và hiện đại, tạo nên một bức tranh sống động về tiềm năng và tâm thái của người dân vùng đất hành lang giao thông nối liền hai châu lục Âu-Á.

EEF lần thứ 10 cũng diễn ra vào một năm đặc biệt đối với nước Nga - kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Điều này được thể hiện qua nhiều điểm nhấn của diễn đàn: nhiều quầy giới thiệu và quảng bá ý nghĩa của Chiến thắng, các triển lãm ảnh và tranh về cuộc chiến, các hội nghị khoa học và thực tiễn quốc tế về các bài học từ Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại và Chiến tranh Thế giới thứ hai đã được tổ chức từ ngày đầu tiên của diễn đàn.

Bộ Phát triển Viễn Đông Nga dự kiến tại EEF năm nay sẽ có nhiều thỏa thuận được ký kết hơn so với diễn đàn trước đó, khi 313 thỏa thuận đã được ký kết với tổng giá trị hơn 5.500 tỷ ruble (68 tỷ USD), trong đó có 27 hợp đồng với các tổ chức nước ngoài.

EEF lần thứ 9 diễn ra năm 2024 đã thu hút 7.100 đại biểu và khách tham quan đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ./.

