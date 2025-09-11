Sáng 11/9, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) tổ chức Lễ công bố “Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam” và ra mắt Hội đồng điều hành cùng nhân sự chủ chốt các Ủy ban.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ I, dự kiến tổ chức ngày 10/10/2025 tại Hà Nội, gắn với Ngày Doanh nhân Việt Nam.

“Công-tư kiến quốc”

Mô hình “Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam” là một trong bốn nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao cho Ban IV tại buổi làm việc vào trung tuần tháng Tám vừa qua. Tại buổi làm việc với Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Mô hình “Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam” phải được triển khai thực chất, hiệu quả, huy động sức mạnh tổng hợp của khu vực tư nhân, góp phần đưa Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống.

Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo ông Trương Gia Bình - Trưởng ban IV, thành viên Hội đồng điều hành Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT: “Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam hướng đến mục tiêu ‘Công - tư kiến quốc’, thúc đẩy cơ chế cùng làm, cùng chia sẻ trách nhiệm giữa khu vực tư nhân và các cơ quan nhà nước trong phát triển kinh tế, đất nước; cũng là nơi hội tụ trí tuệ, nguồn lực và tiếng nói có chiều sâu, giải pháp lớn của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân từ lớn đến nhỏ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.”

Sự khác biệt của mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân so với nhiều chương trình khác ở chỗ, đây là cuộc tập hợp lực lượng khối doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn nhất, tầm vóc nhất, chính quy nhất. Mô hình sẽ hoạt động xuyên suốt, kéo dài qua các năm, không mang tính lợi ích nhóm mà vì trách nhiệm thiết kế, thực thi các giải pháp tổng thể vì sự phát triển của nền kinh tế và của từng ngành, từng lĩnh vực.

Nhấn mạnh mục tiêu “Công-tư kiến quốc” hùng mạnh, phồn vinh, ông Trương Gia Bình cho rằng, lâu nay doanh nghiệp tư nhân thường đi một mình nên có nhiều khó khăn trong hoạt động, giờ đây, các doanh nghiệp phải dựa vào nhau, không chỉ doanh nghiệp trong nước mà thu hút cả những tài năng người Việt ở nước ngoài.

Thông tin về mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam (VIPEL), bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Văn phòng Ban IV cho biết, đây là cầu nối quan trọng gắn kết sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân để thúc đẩy, hiện thực hóa Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân – một nghị quyết mà cộng đồng doanh nghiệp tư nhân rất kỳ vọng.

Chương trình gồm hoạt động của các ủy ban và nhóm công tác để thúc đẩy đóng góp thực chất của doanh nghiệp tư nhân vào các ngành, lĩnh vực; đồng thời có cơ chế phản ánh hiện trạng, các đề xuất, cơ chế, chính sách có thể thúc đẩy hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp.

Chương trình Toàn cảnh là cuộc đối thoại công-tư cấp cao, sẽ được tiến hành thường niên để giải quyết việc công-tư cùng nhìn, cùng đánh giá toàn cảnh phát triển doanh nghiệp tư nhân thường niên và đề xuất, trao đổi những bài toán có tính chiến lược, xác lập những mô hình đột phá về phát triển kinh tế đất nước và phát triển doanh nghiệp. Cùng với đó, vinh danh các doanh nghiệp dân tộc, doanh nhân kiến quốc và địa phương kiến tạo.

Kiến tạo giá trị xã hội phát triển bền vững

Tại buổi lễ, Hội đồng điều hành Toàn cảnh đã ra mắt, gồm các doanh nhân chủ chốt bước đầu gồm: Ông Trương Gia Bình (Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT, Trưởng ban IV), ông Don Lâm (Tổng Giám đốc VinaCapital), ông Mai Hữu Tín (Tổng Giám đốc Tập đoàn U&I), ông Vũ Văn Tiền (Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Geleximco), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sovico), bà Cao Thị Ngọc Dung (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận-PNJ) và lãnh đạo chủ chốt của 4 Ủy ban.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sovico cho rằng, sự kiện không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn là bước tiến lớn trên hành trình hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nền kinh tế tự cường, sáng tạo, bền vững, thịnh vượng từ động lực của kinh tế tư nhân.

Kể từ công cuộc Đổi mới và nhất là khi Nghị quyết 68 được ban hành, kinh tế tư nhân đã được khẳng định là một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Từ những hộ kinh doanh nhỏ bé, những ý tưởng khởi nghiệp dám mơ ước, cho đến những tập đoàn vươn tầm khu vực và thế giới, tất cả đều minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh sáng tạo của người Việt Nam.

Kinh tế tư nhân không chỉ đóng góp hơn 40% GDP mà đang tiến tới con số 60 - 70%GDP, tạo việc làm cho hàng chục triệu lao động, thắp sáng cho xã hội tinh thần đổi mới, khát vọng vươn mình và ý chí hội nhập quốc tế.

Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân được công bố hôm nay là bản đồ tổng thể giúp chúng ta nhìn rõ quy mô, tiềm năng, sức mạnh của khu vực kinh tế tư nhân, một nền tảng kết nối, hội tụ sức mạnh liên ngành từ sản xuất, hạ tầng, logistics, tài chính đến giáo dục, văn hóa dịch vụ và công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Đây cũng là công cụ đồng hành cùng Chính phủ trong hoạch định chính sách, là đòn bẩy để khơi thông nguồn lực, đưa kinh tế tư nhân trở thành trụ cột quốc gia, đóng vai trò động lực chính trong sự nghiệp phát triển đất nước đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045.

CEO Vietjet Air, Chủ tịch Sovico chia sẻ, trách nhiệm của doanh nhân không chỉ là lợi nhuận, mà còn là kiến tạo giá trị xã hội phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và lan tỏa niềm tin cho dân tộc.

Trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ, vận hội của đất nước hôm nay, doanh nghiệp tư nhân-doanh nghiệp dân tộc có sứ mệnh giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt công cuộc đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh, tài chính xanh, để không chỉ phát triển cho riêng mình mà còn góp phần hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường.

Lễ công bố là lời hiệu triệu mạnh mẽ, “hãy cùng nhau bước tiếp hành trình của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam - hành trình của niềm tin, của khát vọng, của tương lai thịnh vượng cho dân tộc.”

Kêu gọi các doanh nhân trong cộng đồng doanh nghiệp tư nhân lên ý tưởng thực hiện những dự án khát khao làm nhưng còn lo ngại, do dự vì không thấy có sự hỗ trợ, chung tay, Phó trưởng ban IV, Tổng Giám đốc Tập đoàn U&I Mai Hữu Tín nhấn mạnh, “đây là lúc chúng ta phải mạnh dạn bước ra khỏi bóng tối, chung lòng với nhau, đây là cơ hội tốt nhất để làm điều đó. Chúng ta triển khai thực tế bằng những con số, những hành động cụ thể.”

Sau Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam diễn ra vào tháng Mười, 4 Ủy ban và các nhóm công tác thuộc mô hình tiếp tục các hoạt động thiết kế chính sách, giải pháp mang tính thường niên, xuyên suốt để cùng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương thực hiện “Diên Hồng về công- tư kiến quốc” như mục tiêu đề ra./.

