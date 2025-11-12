Dự thảo văn kiện ĐH XIV: Quan điểm rõ về vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân

Công tác lấy ý kiến góp ý cho dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng tại thành phố Đà Nẵng đang được triển khai sâu rộng, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhiều ý kiến tâm đắc, đồng tình về những thành tựu, bài học kinh nghiệm rút ra sau 40 năm đổi mới để định hướng cho sự phát triển trong những năm tiếp theo.

Ông Phạm Công Lương, Bí thư Chi bộ Khu dân cư Bình Phước 1 (phường Hải Châu), đã dành nhiều ngày để đọc và nghiên cứu về dự thảo các văn kiện. Đã có gần 50 năm tuổi Đảng, trải qua nhiều lần Đại hội, ông đánh giá dự thảo văn kiện lần này rất sâu sắc, đầy đủ nhưng vẫn gọn gàng, súc tích.

Ông Lương đặc biệt quan tâm đến Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Điểm khác biệt so với các năm trước là năm nay báo cáo đã được lồng ghép nhiều thực tiễn trong suốt 40 năm, để thực tiễn đó soi sáng những điều được tổng kết.

Sự đổi mới của Đại hội năm nay cũng tương đương với Đại hội VI năm 1986, nhưng vẫn giữ vững định hướng, lập trường, quan điểm, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Nếu như năm 1986, chúng ta còn dè dặt với kinh tế tư nhân, thì Đại hội lần này đã xác định quan điểm rõ ràng: kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng, quyết định trong sự phát triển của đất nước.

Với quyết tâm chính trị cao, bộ máy tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tình hình mới của thế giới, ông Phạm Công Lương tin tưởng rằng, Đại hội XIV sẽ thành công rực rỡ.

Với nền móng là kinh nghiệm sau 40 năm đổi mới, ông Lương kỳ vọng trong nhiệm kỳ sắp tới, Đảng ta sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước vững vàng phát triển, giàu mạnh, tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Là nơi sinh hoạt của hàng trăm cán bộ hưu trí Quảng Nam-Đà Nẵng từ trước đến nay, Câu lạc bộ Thái Phiên đã có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển của Đảng bộ và chính quyền thành phố Đà Nẵng thời gian qua.

Ông Lê Tự Cường, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thái Phiên, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho biết ông đồng tình, nhất trí cao với những nội dung tại dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Ông Lê Tự Cường cho rằng quá trình xây dựng dự thảo văn kiện là công sức của hàng trăm nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Nhờ đó đã thể hiện được bức tranh tổng quát, rõ ràng về sự phát triển lớn mạnh của Đảng và Nhà nước ta trong những năm qua. Từng từ, từng chữ trong dự thảo văn kiện đã được chọn lọc kỹ càng, ngắn gọn, dễ hiểu, thể hiện tư duy đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Ông Lê Tự Cường kỳ vọng, Đại hội XIV của Đảng sẽ thành công rực rỡ, mang đến nhiệm kỳ đổi mới, phát triển vượt bậc cho đất nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng trong thời gian tới./.

