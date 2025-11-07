Kinh tế tư nhân và du lịch xanh là động lực phát triển

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tin và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Các ý kiến tập trung vào định hướng phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và du lịch bền vững - những lĩnh vực được xem là động lực mới của nền kinh tế Việt Nam.

Tạo hành lang chính sách thuận lợi

Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hùng Nhơn cho rằng, Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân vừa được ban hành đã tạo tiền đề quan trọng cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam; đặc biệt trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay.

Theo ông Vũ Mạnh Hùng, trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV, định hướng đưa kinh tế tư nhân trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế được khẳng định rõ. “Chúng tôi vừa cảm thấy đó là áp lực, vừa là niềm tự hào khi Đảng và Nhà nước đặt niềm tin, định hướng khu vực kinh tế tư nhân trở thành đầu tàu phát triển,” ông Vũ Mạnh Hùng chia sẻ.

Các tập đoàn mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và chính quyền tỉnh Tây Ninh trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, lan tỏa mô hình phát triển bền vững đến các vùng, miền khác. Hiện, doanh nghiệp đang đẩy mạnh liên kết chuỗi, tạo tiền đề thu hút đầu tư nước ngoài FDI và hợp tác với các tập đoàn lớn trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Ông Vũ Mạnh Hùng, kỳ vọng Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" sớm đi vào cuộc sống, tạo hành lang chính sách thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và các nhà đầu tư quốc tế cùng phát triển.

Về kinh tế xanh, Tập đoàn Hùng Nhơn cùng đối tác Tập đoàn De Heus (Vương quốc Hà Lan) đã hợp tác triển khai cách đây 10 năm. Ngày 9/9/2017, doanh nghiệp xuất khẩu lô gà đầu tiên qua Cảng quốc tế Long An - đánh dấu bước đi tiên phong của ngành chăn nuôi Việt Nam trong chuỗi sản xuất xanh.

Đến nay, doanh nghiệp tiếp tục hình thành chuỗi liên kết khép kín gồm: nhà máy giết mổ, nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và khu sản xuất con giống; hướng đến phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững giai đoạn 2030 - 2050. Tập đoàn Hùng Nhơn đã được cấp chứng chỉ GlobalGAP với 346 tiêu chí, khẳng định tiêu chuẩn quốc tế trong quy trình sản xuất.

Theo ông Vũ Mạnh Hùng, ở nhiều nước, mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh đã phát triển từ lâu. Việt Nam đang từng bước tiếp cận và đi theo hướng đó. Dù phần lớn doanh nghiệp trong nước mới đạt chuẩn VietGAP, song, với sự đồng hành của chính quyền và nhà đầu tư quốc tế, kinh tế xanh Việt Nam chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.

Đồng hành xây dựng và phát triển du lịch xanh

Trong lĩnh vực du lịch, ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh cho rằng, thời điểm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đang đến gần là dịp đặc biệt để cộng đồng doanh nghiệp thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc góp ý, đề xuất định hướng và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội.

Các doanh nghiệp trong ngành Du lịch cam kết đồng hành cùng tỉnh Tây Ninh trong việc xây dựng và phát triển du lịch xanh, thân thiện và hấp dẫn, xứng đáng là điểm đến tiềm năng của khu vực và cả nước; đồng thời chú trọng hỗ trợ người dân phát triển sản phẩm đặc trưng, mô hình du lịch cộng đồng, mang lại lợi ích cho cả bốn “nhà”: nhà nông - nhà sản xuất - nhà doanh nghiệp-Nhà nước.

Ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh, cam kết đồng hành cùng địa phương trong việc xây dựng và phát triển du lịch xanh, thân thiện và hấp dẫn. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Ông Nguyễn Trần Hoàng Phương nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan quản lý, nhất là trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - lực lượng quan trọng của nền kinh tế tư nhân.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp kỳ vọng các chính sách về đối tác công tư, tín dụng, ưu đãi thuế và thủ tục hành chính sẽ được triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, ông Nguyễn Trần Hoàng Phương đề xuất cần có thêm chính sách linh hoạt, phù hợp thực tiễn để thúc đẩy du lịch bền vững, khuyến khích sáng tạo trong xây dựng sản phẩm và quảng bá hình ảnh địa phương. “Chúng tôi chú trọng mô hình ‘du lịch tại chỗ’ - vừa đón khách, vừa kết hợp tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của địa phương. Nếu được hỗ trợ về truyền thông và xúc tiến, hình ảnh du lịch Tây Ninh sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn”, ông Nguyễn Trần Hoàng Phương chia sẻ.

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh bình đẳng

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Tâm, Tổng Giám đốc Công ty Dầu nhớt và Hóa chất miền Nam đề nghị cần cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy nhằm giảm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp. Hiện nay, thủ tục về phòng cháy, chữa cháy còn khá phức tạp, khiến chi phí đầu tư hạ tầng tăng cao.

Nhiều doanh nghiệp phải dồn vốn cho xây dựng cơ sở vật chất mà không còn nguồn lực đầu tư vào đổi mới khoa học, công nghệ hay nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Tổng Giám đốc Công ty Dầu nhớt & Hóa chất Miền Nam, kiến nghị cải cách thủ tục phòng cháy, chữa cháy để giảm chi phí, tạo điều kiện đổi mới công nghệ, nâng cao cạnh tranh. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Minh Tâm, cùng với cải cách thủ tục hành chính, cần có chính sách sử dụng đất hợp lý để giảm chi phí sản xuất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh bình đẳng với các tập đoàn quốc tế đa ngành.

Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp không chỉ thể hiện niềm tin và sự đồng hành cùng Đảng trong quá trình hoạch định chủ trương, chính sách mà còn góp phần cụ thể hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đây cũng là minh chứng cho tinh thần “Đảng đồng hành cùng doanh nghiệp - doanh nghiệp chung sức cùng Đảng” trên hành trình xây dựng và phát triển Việt Nam giàu mạnh, bền vững./.

