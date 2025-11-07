Dự thảo văn kiện ĐH XIV: Khai thác tiềm năng nguồn nhân lực và kinh tế tư nhân

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã nhận được sự quan tâm lớn từ các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến.

Bên cạnh sự đồng thuận cao với các mục tiêu phát triển chiến lược, nhiều ý kiến tâm huyết đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đồng bộ chính sách an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo bệ đỡ cho kinh tế tư nhân, coi đây là những giải pháp đột phá nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao của đất nước.

Chú trọng công tác an sinh xã hội và phát triển con người

Nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn Đảng và Nhà nước cần có sự quan tâm nhiều hơn nữa đến những người yếu thế và lực lượng lao động thể hiện tính nhân văn trong chính sách, giúp ổn định xã hội và đáp ứng yêu cầu tăng trưởng.

Bà Đoàn Ngọc Sương, Đảng viên sinh hoạt tại Khu phố Tây Hòa Long, phường Tam Long, Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm sâu sắc tới trẻ em khuyết tật nên kỳ vọng Nghị quyết Đại hội Đảng sắp tới đưa ra những chính sách phù hợp, thiết thực đối với các em khuyết tật và người cao tuổi.

Bên cạnh sự đồng thuận cao với các mục tiêu phát triển chiến lược, nhiều ý kiến tâm huyết đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đồng bộ chính sách an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo bệ đỡ cho kinh tế tư nhân, coi đây là những giải pháp đột phá nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao của đất nước.

Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố 29 (phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh) Phan Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh, cần quan tâm đến học sinh ở vùng sâu, vùng xa, thực hiện phân luồng, phân tuyến đúng để tạo điều kiện thuận lợi cho các em đến trường, đồng thời áp dụng các chính sách hỗ trợ, giảm học phí theo từng bậc học.

( Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Bà cho rằng đây là cách phổ cập giáo dục hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, bà Tuyết cũng lưu ý cần chăm lo hơn nữa cho lực lượng giáo viên, bởi nghề sư phạm vốn rất vất vả. Khi không còn dạy thêm, học thêm, việc “có thực mới vực được đạo” trở nên cấp thiết, do đó cần tạo các điều kiện và chế độ đãi ngộ tốt để giáo viên yên tâm công tác, từ đó đào tạo nên đội ngũ trí thức chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của thời kỳ mới.

Trong khi đó, anh Đặng Hoài Minh Tâm, Phó Bí thư Đoàn phường Tam Long (Thành phố Hồ Chí Minh), bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến thế hệ thanh niên. Qua nghiên cứu văn kiện Đại hội Đảng, anh ấn tượng với các mục tiêu và quan điểm phát triển đất nước, đồng thời mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm đến thanh niên, đặc biệt về việc làm, đời sống và khởi nghiệp, nhằm tạo cơ hội để các bạn trẻ đóng góp và cống hiến cho đất nước.

Về nội dung “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh”, Chủ tịch Công đoàn Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro Hoàng Phúc Long nhấn mạnh, Dự thảo Văn kiện cần định hướng xây dựng giai cấp công nhân phù hợp với mô hình kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tri thức.

Lực lượng công nhân này phải có kỹ năng nghề nghiệp cao, tác phong công nghiệp, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực thích ứng với quá trình chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, cần chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng trực tiếp sản xuất, coi đây là giải pháp trọng tâm nhằm giữ vững bản chất giai cấp công nhân trong Đảng.

Bệ đỡ cho kinh tế tư nhân

Cùng với việc phát triển nguồn nhân lực, ý kiến từ các đảng viên lão thành và khối doanh nghiệp cũng nhấn mạnh vai trò của kinh tế tư nhân, nhất là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa - lực lượng chiếm hơn 98% doanh nghiệp trong nước.

Đảng viên 45 năm tuổi đảng Bùi Ngọc Diệp, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh từng là lãnh đạo một doanh nghiệp nhìn nhận doanh nghiệp nhỏ và vừa là những lực lượng xung kích, uyển chuyển trong sản xuất kinh doanh, có sức chống chịu cao trước những thách thức rủi ro của nền kinh tế suy giảm toàn cầu, có vai trò là những “tế bào sống” làm cho nền kinh tế khỏe mạnh.

Do vậy, ông Bùi Ngọc Diệp kỳ vọng Đảng, Nhà nước có những chính sách “bệ đỡ” cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư bình đẳng như doanh nghiệp Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước để cùng hội nhập, phát triển.

Về nội dung “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động…”, anh Hoàng Phúc Long, Chủ tịch Công đoàn Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro cho biết rất kỳ vọng vào định hướng và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân nêu trong Dự thảo. Tuy nhiên, anh Long cho rằng cần xác định cải cách thể chế phải hướng tới tạo động lực phát triển nhanh và bền vững.

Quan tâm đến cơ sở để các dự án được triển khai nhanh, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, Kiến trúc sư Nguyễn Đức Lập, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch xây dựng Bà Rịa-Vũng Tàu cho rằng các Luật Nghị định có liên quan đến quy hoạch, xây dựng và đất đai đang được Chính phủ rà soát tổng thể, chỉnh sửa, cần quan tâm đến sự đồng bộ, giúp cho công tác triển khai đầu tư xây dựng không bị vướng, các dự án đầu tư nhanh hơn./.

Công nhân ươm cây giống tại vườn ươm của một doanh nghiệp ở Bắc Giang. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)