Thủ tướng yêu cầu trình Nghị định hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp thực hiện dự án xanh

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 611/TB-VPCP ngày 11/11/2025 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thông báo nêu sau gần 6 tháng triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết số 68-NQ/TW), bước đầu đã có những kết quả tích cực. Các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành xây dựng kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 138/NQ-CP và số 139/NQ-CP; đã chủ động, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ.

Công tác thể chế hóa chính sách đạt hơn 67%, nhiều nhiệm vụ có thời hạn trong năm 2026 đã hoàn thành trong 2025. Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tăng trưởng mạnh mẽ, số hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp có thay đổi đáng kể. Cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức hội, hiệp hội tích cực hưởng ứng, kiến nghị nhiều chính sách cụ thể nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Ưu tiên bố trí đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực để tổ chức thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng

Thời gian từ nay đến cuối năm chỉ còn 2 tháng trong khi khối lượng công việc còn rất lớn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan và cộng đồng doanh nghiệp tập trung cao độ, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết và trách nhiệm, quyết liệt triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 68-NQ/TW; trong đó chú trọng một số nội dung sau đây:

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết số 68-NQ/TW và các chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ, các chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; tạo sự đồng thuận, nhất quán cao về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 2 của Ban Chỉ đạo kinh tế tư nhân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Về đảm bảo nguồn lực triển khai Nghị quyết, Thủ tướng yêu cầu:

Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ưu tiên bố trí đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực để tổ chức thực hiện; quyết liệt chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW đã đề ra bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Bộ Tài chính đảm bảo kinh phí triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh từ nguồn ngân sách trung ương, ưu tiên bố trí kinh phí triển khai các chương trình, đề án đã quy định tại Nghị quyết.

Các địa phương chủ động bố trí, lồng ghép kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo các chính sách quy định tại Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội để triển khai trên địa bàn.

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương nghiên cứu các đề xuất của doanh nghiệp tư nhân về tham gia vào các dự án lớn, quan trọng quốc gia; tạo điều kiện triển khai các dự án khả thi, sớm đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng đất nước, trong đó lưu ý giải quyết những vấn đề cấp bách, quan trọng như nhà ở xã hội.

Các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh việc giao việc, đặt hàng cho các doanh nghiệp nhưng không để xảy ra buông lỏng quản lý, tiêu cực, kiểm soát không để phát sinh các thủ tục hành chính.

Hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu về đất đai kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong tháng 12/2025

Bên cạnh đó, các bộ, ngành có nhiệm vụ được giao hoàn thành trong năm 2025 theo Nghị quyết số 138/NQ-CP, Nghị quyết số 139/NQ-CP phải hoàn thành các nhiệm vụ đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Các chương trình, nội dung thực hiện của từng chương trình cần được xây dựng theo nguyên tắc 6 rõ, "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền", triển khai được ngay nhằm tạo thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân trong thời gian sớm nhất. Cụ thể như sau:

Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2025: Nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm thông qua các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách cho các doanh nghiệp vay vốn để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG); Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn; Nghị định về hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chương trình đào tạo 10.000 giám đốc điều hành; Chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiêu biểu, tiên phong.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu về đất đai kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và ban hành các quy định về quản lý, vận hành và khai thác trong tháng 12/2025; trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định hướng dẫn xác định dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG) trong tháng 11/2025.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình Chính phủ trong tháng 11/2025 Nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp vay vốn thực hiện dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG) thông qua các ngân hàng thương mại.

Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2025 Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Bộ Công Thương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2025: Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp để bổ sung cơ chế, chính sách giao các địa phương dành tối thiểu 20 ha/cụm công nghiệp hoặc 5% tổng quỹ đất đã đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế (Go Global).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2025 Đề án chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc dân tộc và tiếp cận được tinh hoa văn hóa kinh doanh thế giới.

Đánh giá tác động của Nghị quyết số 68-NQ/TW tới kinh tế tư nhân, trong đó làm rõ tác động đối với từng đối tượng thụ hưởng

May hàng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản tại Công ty may Hưng Việt (Phố Nối, Hưng Yên). (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Thủ tướng giao Bộ Tài chính, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo:

Chủ trì, phối hợp các Bộ, địa phương, cơ quan liên quan xác định rõ thời hạn hoàn thành theo tháng đối với các nhiệm vụ của các cơ quan có thời hạn hoàn thành trong năm 2026 được giao tại Nghị quyết số 138/NQ-CP và số 139/NQ-CP để có cơ sở giám sát, định kỳ hàng quý báo cáo Ban Chỉ đạo về tình hình, tiến độ hoàn thành; gửi Văn phòng Chính phủ để phối hợp theo dõi, giám sát.

Đánh giá tác động của Nghị quyết số 68-NQ/TW tới kinh tế tư nhân, trong đó lưu ý làm rõ tác động của mỗi nhiệm vụ đối với từng đối tượng thụ hưởng gồm hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp lớn; báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp tiếp theo của Ban Chỉ đạo.

Về Hệ thống theo dõi, đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW (Hệ thống theo dõi, đánh giá), Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo, hoàn thiện và đưa vào sử dụng ngay; phối hợp Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân để tích hợp các chỉ số theo dõi, đánh giá, xác định mức độ thông thoáng môi trường kinh doanh của Việt Nam vào Hệ thống theo dõi, đánh giá; hoàn thành trước ngày 15/11/2025.

Bộ Tài chính cung cấp đầy đủ thông tin và hướng dẫn sử dụng Hệ thống theo dõi, đánh giá cho các Ủy viên Ban Chỉ đạo trước ngày 15/11/2025; hỗ trợ các Ủy viên Ban Chỉ đạo trong quá trình sử dụng Hệ thống theo dõi, đánh giá; nghiên cứu nâng cấp, tích hợp thêm các chỉ số chuyên sâu và ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) vào Hệ thống theo dõi, đánh giá để phân tích, dự báo, phục vụ tốt hơn nữa công tác quản lý, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Ủy viên Ban Chỉ đạo sử dụng Hệ thống theo dõi, đánh giá trong công tác chỉ đạo, điều hành, chủ động phát hiện và đề xuất cho Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo các nội dung công việc cần tiến hành để nâng cao hiệu quả triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Ngoài ra, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò hỗ trợ doanh nghiệp và làm tốt công tác tư vấn, phản biện hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp.

Đồng thời, phát huy vai trò là tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, chủ động thu thập, tổng hợp thông tin, phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, hộ kinh doanh đối với việc triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW; rà soát các vướng mắc liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật của kinh tế tư nhân để kiến nghị kịp thời tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiếp tục tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển Thủ tướng đề nghị khi doanh nghiệp gặp khó khăn thì kiến nghị Chính phủ kịp thời; yêu cầu Ban IV xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp; các cơ quan nhà nước cần lắng nghe chia sẻ của doanh nghiệp.