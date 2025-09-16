Cộng đồng doanh nghiệp tư nhân đồng hành cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới

Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tư nhân ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, phát triển nhanh, bền vững, đồng hành cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới.

Chiều 16/9, phát biểu tại phiên Đối thoại cấp cao của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) năm 2025 với chủ đề “Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt,” Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Chính phủ đồng hành, các bộ đổi mới, hạ tầng thông suốt, thể chế kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, Việt Nam phát triển.”

VPSF 2025 diễn ra tại Hà Nội trong các ngày 15 và 16/9, do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì, với sự đồng hành của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cùng cộng đồng hơn 1.500 doanh nhân, chuyên gia và tổ chức quốc tế. Trước thềm diễn đàn, đã có 12 vòng đối thoại cấp địa phương được tổ chức trên cả nước, thu hút hơn 5.000 doanh nhân và ghi nhận hơn 3.000 ý kiến, hiến kế đóng góp.

Diễn đàn đã ghi nhận tiếng nói của doanh nghiệp, xác định khó khăn, “điểm nghẽn,” từ đó tổng hợp để đưa vào Phiên đối thoại cấp Bộ, Phiên cấp cao với lãnh đạo Chính phủ, Tuyên bố chung và Sách trắng Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025.

Tại phiên Đối thoại cấp cao của VPSF 2025, các doanh nghiệp, các tổ chức trong nước, quốc tế và lãnh đạo các bộ, ngành đã thảo luận sôi nổi 4 chủ đề chính: Mài sắc các mũi nhọn chiến lược để vươn tầm quốc tế; Thể chế kiến tạo-Doanh nghiệp vươn mình; Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo-Vươn mình bứt phá; Vươn tầm, nội lực để vươn mình bứt phá.

Diễn đàn đã thông qua Tuyên bố chung VPSF 2025, trong đó khẳng định, Cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, với lực lượng nòng cốt là các doanh nhân trẻ, cam kết đồng hành cùng Đảng, Chính phủ trong kỷ nguyên mới, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao chủ đề của Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025. Thủ tướng tặng Diễn đàn dòng chữ: “Tự hào, yêu nước, trí tuệ, nhân văn, đạo đức, hội nhập, ổn định, phát triển, đột phá,” Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tư nhân ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, phát triển nhanh, bền vững, đồng hành cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới.

Thủ tướng yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp tư nhân tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân. Cộng đồng doanh nghiệp cần có giải pháp thích ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả với tình hình thế giới; thực hiện đa dạng hóa thị trường, đa dạng hoá sản phẩm, đa dạng hoá chuỗi cung ứng; nâng cao giá trị gia tăng của hàng hoá Việt Nam; góp phần làm mới lại các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo; tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...

Đánh giá cao các ý kiến của các đại biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp tư nhân nói riêng tiếp tục đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, Nhân dân, trên tinh thần cùng làm, cùng hưởng, cùng tự hào với những giá trị Việt Nam, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.

