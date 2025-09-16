Doanh nhân trẻ gửi gắm nguyện vọng để phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam

Chiều 16/9 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Phiên đối thoại cấp cao của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025, nhiều doanh nhân trẻ, chuyên gia và đại diện cộng đồng doanh nghiệp đã cùng trao đổi, thảo luận về những cơ hội, thách thức cũng như các giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực kinh tế tư nhân.

Sự kiện thu hút gần 1.000 đại biểu, với các phiên thảo luận chuyên đề diễn ra sôi nổi, tạo nên bức tranh toàn cảnh về khát vọng vươn lên và nỗ lực đổi mới của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Với chủ đề “Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt,” Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 tập trung vào các trụ cột chiến lược quan trọng gồm thể chế, công nghệ, nội lực và hợp tác công-tư. Các đại biểu cho rằng, khát vọng vươn ra quốc tế của doanh nghiệp chỉ có thể trở thành hiện thực khi đi cùng những chính sách minh bạch, ổn định và một môi trường pháp lý thuận lợi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển bền vững, chủ động và sáng tạo.

Hợp tác công tư - đòn bẩy chiến lược

Trong phiên thảo luận về hợp tác công-tư, nhiều ý kiến nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của Chính phủ. Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa IV chia sẻ: Doanh nghiệp khát khao dấn thân và cống hiến, nhưng không thể đi một mình. Chúng tôi cần các sáng kiến hợp tác công-tư ở tầm quốc gia để Việt Nam thực sự vươn tầm quốc tế.

Từ kinh nghiệm thực tế, một số giải pháp cụ thể được đề xuất như: đơn giản hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ, hoàn thuế giá trị gia tăng, áp dụng cơ chế hậu kiểm trọng điểm thay vì kiểm soát toàn diện, nhằm giảm chi phí tuân thủ và hỗ trợ xuất khẩu. Cần đầu tư hạ tầng logistics, kho lạnh, cảng chuyên dụng và hệ thống kết nối vùng nguyên liệu, nhằm giảm chi phí vận tải, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp kiến nghị nới lỏng thủ tục thành lập và vận hành các khu nông nghiệp công nghệ cao tương tự như khu công nghiệp để giao cho khu vực tư nhân triển khai.

Về xúc tiến thương mại quốc tế, các đại biểu nêu ý kiến ngân sách cần được phân bổ dựa trên giá trị gia tăng, ưu tiên các hiệp hội ngành hàng chủ lực, đồng thời Nhà nước nên hỗ trợ quảng bá thương hiệu quốc gia cho nông sản chủ lực và phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp trong việc xây dựng thương hiệu.

Trong lĩnh vực chính sách hỗ trợ, doanh nghiệp mong muốn mở rộng tín dụng xanh, tín dụng ưu đãi không cần thế chấp cho các dự án nông nghiệp tuần hoàn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước tham gia các công trình trọng điểm quốc gia, thúc đẩy liên minh doanh nghiệp Việt cũng như hợp tác khu vực ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây được coi là những giải pháp thiết thực, vừa giúp doanh nghiệp phát triển vừa góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Về cải cách thể chế, bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhấn mạnh: Cải cách thể chế phải là một cuộc "đột phá của đột phá". Doanh nghiệp không chỉ cần được "cởi trói," mà còn cần được tiếp sức bằng một hệ thống pháp luật dễ tiếp cận, dễ tuân thủ và bộ máy hành chính thực sự phục vụ, kiến tạo. Bà cũng đề xuất việc luật hóa các nghị quyết quan trọng để đảm bảo tính ổn định và thực thi, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư và phát triển.

Các đại biểu tham dự Phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong bối cảnh kỷ nguyên công nghệ số, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xem là “vũ khí cạnh tranh” của doanh nghiệp. Bà Trương Lý Hoàng Phi, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ khu vực, doanh nghiệp cần cơ chế đột phá, hiệu quả của Quỹ phát triển khoa học công nghệ, chi phí R&D (mạng lưới để thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phát triển) được khấu trừ hợp lý và đặc biệt là một hành lang pháp lý cởi mở để triển khai các mô hình mới. Đây là bước đi quan trọng giúp kinh tế tư nhân trở thành lực lượng tiên phong trong đổi mới và sáng tạo.

Về nội lực, Người sáng lập và điều hành Dong A Solutions Trần Bằng Việt nhấn mạnh, vốn và nhân lực là hai yếu tố nền tảng. Ông đề xuất xây dựng hệ sinh thái R&D, chiến lược nhân tài quốc gia, nâng cao năng lực quản trị, cải cách căn bản chính sách tín dụng cho SMEs (doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ). Đây chính là nền tảng vững chắc nhất để kinh tế tư nhân Việt Nam có thể "vươn mình bứt phá." Những giải pháp này nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam vững vàng trước các biến động kinh tế, đồng thời chuẩn bị nguồn lực cho sự phát triển dài hạn.

Hợp tác chặt chẽ giữa Nhà nước và khu vực tư nhân

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Phạm Thị Bích Huệ chia sẻ: Khát vọng vươn lên của doanh nghiệp là rất mãnh liệt, nhưng để hiện thực hóa các mục tiêu, doanh nghiệp cần có sự đồng hành và định hướng từ Chính phủ. Mọi nỗ lực phát triển cần dựa trên nền tảng thể chế vững chắc, với môi trường pháp lý minh bạch, ổn định, nơi doanh nghiệp được bảo vệ, khích lệ và truyền cảm hứng. Bà cũng nhấn mạnh vai trò của công nghệ và đổi mới sáng tạo, cùng vốn và nhân lực, như những công cụ và nền tảng giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng.

Qua các phiên thảo luận, có thể thấy cộng đồng doanh nghiệp tư nhân không chỉ phản ánh những khó khăn, thách thức mà còn chủ động đề xuất giải pháp, thể hiện tinh thần sáng tạo và trách nhiệm. Từ việc cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy cơ chế hợp tác công-tư, đến phát triển công nghệ và nội lực, các kiến nghị đều hướng tới mục tiêu chung: khai phóng tiềm năng và kiến tạo tương lai Việt Nam.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 đã trở thành diễn đàn quan trọng, nơi doanh nghiệp và Chính phủ cùng nhau trao đổi, chia sẻ tầm nhìn và định hướng phát triển. Những giải pháp, đề xuất được đưa ra không chỉ phản ánh thực tế nhu cầu của doanh nghiệp, mà còn góp phần định hình các chính sách kinh tế trong thời gian tới. Diễn đàn cho thấy, sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước và khu vực tư nhân sẽ là yếu tố then chốt giúp Việt Nam vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội hội nhập sâu rộng và nâng cao vị thế kinh tế trên trường quốc tế.

Từ những chia sẻ tại diễn đàn, có thể thấy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang sẵn sàng đối mặt với biến động, đổi mới không ngừng và dấn thân để khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 đã góp phần làm rõ con đường phía trước: nơi khát vọng gặp gỡ thể chế, nơi công nghệ và đổi mới gặp gỡ nội lực và nơi tinh thần hợp tác công-tư được hiện thực hóa, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai kinh tế tư nhân Việt Nam.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 là sự kiện chính sách-đối thoại-hành động quy mô quốc gia do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức từ tháng 7-9/2025, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam./.

