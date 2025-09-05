Nghị quyết 68: Kinh tế tư nhân - Động lực mới từ niềm tin và kết nối quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong suốt hơn 20 năm sinh sống và làm việc ở nước ngoài, trong đó có 11 năm định cư tại Indonesia, ông Thái Thanh Long, Trưởng ban liên lạc Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại nước này vẫn luôn dõi theo sự phát triển kinh tế trong nước.

Theo ông Thái Thanh Long, kinh tế tư nhân đã và đang khẳng định vai trò không thể thiếu trong nền kinh tế Việt Nam, trở thành động lực lớn cho tăng trưởng những năm gần đây.

Nhiều doanh nghiệp tư nhân trong nước đã phát triển mạnh mẽ, đạt thành công vượt bậc và thậm chí đầu tư sang thị trường quốc tế. Chính sự bứt phá này cho thấy tiềm năng to lớn của khu vực tư nhân Việt Nam, đặc biệt khi Nhà nước và Chính phủ ngày càng có nhiều chính sách hỗ trợ.

Ông Thái Thanh Long tin tưởng khu vực này sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt trong tiến trình phát triển kinh tế đất nước.

Tuy nhiên, theo Trưởng ban liên lạc Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Indonesia, quá trình kết nối và hợp tác đầu tư vẫn tồn tại một số rào cản. Qua tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp Indonesia quan tâm đến thị trường Việt Nam, ông Thái Thanh Long nhận thấy các thủ tục pháp lý khi thành lập doanh nghiệp còn phức tạp và kênh thông tin tiếp cận khách hàng mục tiêu chưa thực sự thuận tiện.

Để khắc phục những vấn đề này, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Indonesia đã chủ động tổ chức nhiều chương trình, hội thảo nhằm giải thích, hỗ trợ và tạo cầu nối cho nhà đầu tư.

Nhờ đó, doanh nghiệp Indonesia ngày càng tự tin hơn khi đầu tư vào Việt Nam, trong khi các doanh nghiệp Việt sang Indonesia cũng có thêm kinh nghiệm để hợp tác hai chiều.

Theo quan sát của ông Thái Thanh Long, Indonesia với gần 300 triệu dân là một thị trường đầy tiềm năng cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực như nông nghiệp và chế biến thực phẩm; công nghệ thông tin, truyền thông và thương mại điện tử; du lịch; năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường.

Kinh tế tư nhân là lực lượng tiên phong để thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao năng suất. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Ông dẫn chứng việc hãng Xanh SM đưa dịch vụ Taxi Xanh và xe điện vào Indonesia, đã nhanh chóng được chính quyền và người dân đón nhận, đang phát triển tốt tại Jakarta, là minh chứng rõ rệt cho năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam tại thị trường nước bạn. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng và xây dựng cũng là lĩnh vực đáng chú ý khi Indonesia đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ.

Để thúc đẩy hơn nữa sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường quốc tế, ông Thái Thanh Long cho rằng việc tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại, đồng thời xây dựng nền tảng kết nối trực tuyến giữa doanh nghiệp hai nước là cần thiết.

Ngoài ra, sự phối hợp chặt chẽ giữa các hiệp hội doanh nghiệp cũng sẽ giúp việc trao đổi thông tin và nhu cầu hợp tác trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, hiểu biết văn hóa cũng là một yếu tố quan trọng. Indonesia là quốc gia có đa số dân số theo đạo Hồi, có nhu cầu rất lớn về các sản phẩm Halal, do đó thị trường Halal có thể mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống và hàng tiêu dùng – những ngành vốn là thế mạnh của Việt Nam.

Trong vai trò thành viên Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV), một tổ chức kết nối tất cả hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại 46 quốc gia trên thế giới, ông Thái Thanh Long nhấn mạnh tầm quan trọng của mạng lưới này trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam và hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân mở rộng ra nước ngoài. Đây chính là kênh hỗ trợ hiệu quả để doanh nghiệp tư nhân Việt Nam vươn ra thị trường thế giới, không chỉ riêng ở Indonesia.

Ông Thái Thanh Long đặc biệt đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân đối với cộng đồng kiều bào và khu vực kinh tế tư nhân.

Theo ông, nghị quyết này mang tính chất củng cố niềm tin, tạo động lực đột phá trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt. Nghị quyết cũng mở ra cơ hội để kiều bào tham gia nhiều hơn vào tiến trình phát triển đất nước, từ đầu tư, chuyển giao công nghệ đến chia sẻ tri thức.

Ông Thái Thanh Long tin tưởng rằng với sự đồng hành của Chính phủ cùng niềm tin ngày càng vững chắc từ cộng đồng doanh nhân trong và ngoài nước, các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam sẽ có thêm động lực để vươn ra thị trường quốc tế, đóng góp mạnh mẽ hơn cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước.

Một thực tế là khu vực tư nhân cùng cộng đồng kiều bào chính là hai nguồn lực quan trọng để Việt Nam gia tăng sức mạnh cạnh tranh toàn cầu. Khi khu vực tư nhân trong nước được tạo điều kiện phát triển, đồng thời được kết nối với mạng lưới doanh nhân Việt ở nước ngoài, cơ hội mở rộng thị trường và nâng tầm vị thế quốc gia sẽ ngày càng rõ nét.

Đây cũng là minh chứng cho thấy trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, sự gắn kết giữa Nhà nước-doanh nghiệp-kiều bào sẽ trở thành chìa khóa để Việt Nam bứt phá và hội nhập thành công./.

