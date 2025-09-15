Diễn đàn Kinh tế tư nhân: Gỡ “điểm nghẽn” tạo đột phá cho khu vực tư nhân

Chiều 15/9 tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025 đã diễn ra với chủ đề “Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt.”

Sự kiện thu hút hơn 1.500 doanh nhân, chuyên gia và tổ chức quốc tế, cùng tham gia 4 phiên đối thoại chuyên đề: Thể chế kiến tạo - Doanh nghiệp vươn mình; Khoa học công nghệ - Đổi mới sáng tạo - Sức bật để vươn mình; Mài sắc các mũi nhọn chiến lược - Vươn tầm quốc tế và Vươn tầm nội lực để vươn mình đột phá.

Phiên đối thoại cấp Bộ của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025 có sự tham gia của nhiều chuyên gia kinh tế, đại diện các cơ quan, tổ chức, nhà hoạch định chính sách…

Là vòng thứ 2 trong số 3 vòng đối thoại địa phương, cấp Bộ và cấp cao, chương trình tập trung làm rõ việc kiến tạo môi trường phát triển minh bạch, hiện đại, phù hợp những yêu cầu của kỷ nguyên mới thông qua nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu.

Tại phiên đối thoại chuyên đề “Thể chế kiến tạo - Doanh nghiệp vươn mình,” các đại biểu đã cùng tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, cơ chế thực thi chính sách, kiến nghị sáng kiến đồng kiến tạo để gia tốc đổi mới và bảo đảm môi trường pháp lý minh bạch.

Bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó trưởng ban tổ chức VPSF2025 trình bày tham luận tại diễn đàn. (Ảnh: Hạnh Quyên/TTXVN)

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Khang Lưu Thanh Mẫu cho biết muốn khai phóng tiềm năng của kinh tế tư nhân, việc xây dựng một thể chế kiến tạo, minh bạch và ổn định là yếu tố tiên quyết.

Có ý kiến cho rằng còn tồn tại sự phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Đồng thời, các vấn đề về pháp lý đối với tài sản số, dữ liệu và các sản phẩm trí tuệ chưa được định danh rõ ràng trong Bộ luật Dân sự, tạo khoảng trống pháp lý.

Chính sách về chuyển đổi xanh, đô thị xanh, công trình xanh còn thiếu tính cụ thể và công cụ đánh giá chuẩn. Tuy vậy, nhiều nội dung vượt thẩm quyền của địa phương, cần được giải quyết ở cấp Bộ, ngành.

Theo Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, để hiện thực hóa một thể chế kiến tạo giúp doanh nghiệp vươn mình, một loạt sáng kiến cải cách được đề xuất, bắt đầu từ cấp độ hoạch định chính sách cao nhất.

Phó Tổng thư ký, Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI Đậu Anh Tuấn chia sẻ để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một thể chế kiến tạo phát triển, thực hiện tốt Nghị quyết 68-NQ/TW thì điều kiện tiên quyết là phải làm rõ và hạn chế triệt để tình trạng hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự thuần túy.

Theo kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam, giải pháp cốt lõi nằm ở việc cải cách hệ thống pháp luật hình sự và tố tụng hình sự theo hướng phân định rạch ròi giữa trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự, hành chính, đồng thời thiết lập các cơ chế hỗ trợ pháp lý linh hoạt, chủ động và kịp thời.

Tại phiên đối thoại, các đại biểu đã đề xuất nhiều sáng kiến cải cách nhằm hiện thực hóa một thể chế kiến tạo.

Trước hết, cần thành lập Hội đồng Phối hợp Đổi mới thể chế công-tư với sự tham gia của Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành chủ chốt cùng đại diện cộng đồng doanh nghiệp.

Hội đồng này sẽ đảm nhiệm việc đồng soạn thảo các nghị định, thông tư hướng dẫn cho cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), áp dụng trước hết vào những lĩnh vực tiên phong như kinh tế số, tài chính số, năng lượng tái tạo hay công nghệ y tế-giáo dục.

Song song với đó, một hệ thống thông tin điện tử phản ánh trực tuyến tích hợp ở cấp quốc gia cũng được đề xuất xây dựng, nhằm tạo kênh phản hồi trực tiếp, liên tục giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Nền tảng này cho phép doanh nghiệp phản ánh nhanh chóng các vướng mắc pháp lý, hành chính; đồng thời bảo đảm cơ chế theo dõi, giải quyết công khai, có thời hạn, do một tổ công tác chuyên trách phụ trách. Hệ thống sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích xu hướng và nhận diện các vấn đề nóng, cung cấp dữ liệu quan trọng cho quá trình cải cách thể chế.

Phiên thảo luận với chủ đề “Thể chế kiến tạo – Doanh nghiệp vươn mình”. (Ảnh: Hạnh Quyên/TTXVN)

Bên cạnh đó, một giải pháp đột phá khác là triển khai “Dịch vụ công Express” - dịch vụ hành chính ưu tiên có thu phí. Theo đó, doanh nghiệp có thể lựa chọn chi trả minh bạch để hồ sơ, thủ tục được xử lý nhanh hơn.

Cách làm này vừa đáp ứng nhu cầu cấp bách của doanh nghiệp, vừa tạo ra nguồn thu hợp pháp để khuyến khích bộ máy hành chính nâng cao hiệu suất phục vụ.

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Lưu Thanh Mẫu nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế tư nhân ngày càng giữ vai trò động lực quan trọng, phiên chuyên đề lần này sẽ trở thành không gian đối thoại thực chất, nơi mà những điểm nghẽn thể chế được cùng nhau bàn luận một cách minh bạch, cầu thị và sâu rộng. Từ đó đề xuất, kiến tạo các giải pháp thực sự mang tính đột phá để thúc đẩy cải cách.

Bên cạnh chuyên đề về thể chế, ba chuyên đề khác cũng tập trung vào các hướng đi chiến lược: Đổi mới sáng tạo và công nghệ nhằm tạo sức bật mới; Mài sắc mũi nhọn chiến lược để doanh nghiệp tư nhân vươn tầm quốc tế và Vươn tầm nội lực để kiến tạo đột phá.

Các ý kiến đều hướng đến mục tiêu chung: đồng hành cùng Chính phủ kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, tạo niềm tin để khu vực tư nhân phát triển bền vững.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 là sự kiện chính sách - đối thoại - hành động quy mô quốc gia do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức từ tháng 7-9/2025, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Trước thềm diễn đàn, từ 9/7 đến 31/8, đã có 12 vòng đối thoại cấp địa phương được tổ chức trên cả nước, thu hút hơn 5.000 doanh nhân và ghi nhận hơn 3.000 ý kiến đóng góp.

Mục tiêu chính của Vòng đối thoại địa phương là lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp, xác định khó khăn, “điểm nghẽn” đặc thù của từng vùng miền, từ đó tổng hợp dữ liệu đầu vào cho Phiên đối thoại cấp Bộ, Phiên cấp cao với lãnh đạo Chính phủ, Tuyên bố chung và Sách trắng Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025./.

