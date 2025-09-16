"Doanh nghiệp tư nhân yêu nước, trí tuệ, nhân văn, hội nhập, phát triển"

Chiều 16/9, phát biểu tại phiên Đối thoại cấp cao của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) năm 2025 có chủ đề “Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt,” Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: “Chính phủ đồng hành, các bộ đổi mới, hạ tầng thông suốt, thể chế kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, Việt Nam phát triển.”

Cùng dự sự kiện có: Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo địa phương; đại diện các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nhân tư nhân trong cả nước.

Theo Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, khu vực kinh tế tư nhân hiện có hơn 940.000 doanh nghiệp và trên 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách Nhà nước và sử dụng tới 82% lực lượng lao động trong nền kinh tế.

Đặc biệt, nhóm 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất (VPE 500), dù chỉ chiếm 0,075% tổng số doanh nghiệp, nhưng đã đóng góp 12% số lao động, 28% tổng tài sản và 18,4% doanh thu toàn khu vực tư nhân. Đây là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, tự động hóa và hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu, cho thấy vai trò dẫn dắt của khối doanh nghiệp đầu tàu.

VPSF 2025 diễn ra tại Hà Nội trong các ngày 15 và 16/9, do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì, với sự đồng hành của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cùng cộng đồng hơn 1.500 doanh nhân, chuyên gia và tổ chức quốc tế. Đây là hoạt động thiết thực triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW, là dịp để Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khẳng định tinh thần đồng hành cùng Chính phủ trong mục tiêu xây dựng một Việt Nam thịnh vượng.

Trước thềm Diễn đàn, đã có 12 vòng đối thoại cấp địa phương được tổ chức trên cả nước, thu hút hơn 5.000 doanh nhân và ghi nhận hơn 3.000 ý kiến, hiến kế đóng góp. Diễn đàn đã ghi nhận tiếng nói của doanh nghiệp, xác định khó khăn, “điểm nghẽn,” từ đó tổng hợp để đưa vào Phiên đối thoại cấp bộ, Phiên cấp cao với lãnh đạo Chính phủ, Tuyên bố chung và Sách trắng Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025.

Tại phiên Đối thoại cấp cao của VPSF 2025, các doanh nghiệp, các tổ chức trong nước, quốc tế và lãnh đạo các bộ, ngành đã thảo luận sôi nổi các vấn đề, tập trung vào 4 chủ đề chính: Mài sắc các mũi nhọn chiến lược để vươn tầm quốc tế; Thể chế kiến tạo-Doanh nghiệp vươn mình; Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo-Vươn mình bứt phá; Vươn tầm, nội lực để vươn mình bứt phá.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sau 2 ngày làm việc, Diễn đàn đã thông qua Tuyên bố chung VPSF 2025, trong đó khẳng định, khu vực tư nhân tin tưởng và kỳ vọng sâu sắc rằng tinh thần “Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động” và phương châm “Đồng kiến tạo thể chế-Giải phóng nguồn lực-Nâng chuẩn quản trị quốc gia” sẽ được quán triệt sâu rộng, chuyển hóa thành những hành động cụ thể, quyết liệt và đo lường được ở mọi cấp thực thi, kiến tạo một môi trường kinh doanh thực sự tin cậy, minh bạch, hiệu quả, cạnh tranh. Cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, với lực lượng nòng cốt là các doanh nhân trẻ, cam kết đồng hành cùng Đảng, Chính phủ trong kỷ nguyên mới, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

Cộng đồng doanh nghiệp tư nhân cam kết tiên phong triển khai Chương trình Quốc gia đào tạo 10.000 CEO; khởi xướng và thực hiện chương trình “Mỗi doanh nhân trẻ dìu dắt hai doanh nhân mới”; đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo vai trò “kiến tạo bệ phóng,” thông qua các chính sách khuyến khích đủ mạnh, cơ chế tiếp cận vốn thông thoáng và thủ tục tinh gọn để các hộ kinh doanh có đủ tự tin và nguồn lực ban đầu để bước qua ngưỡng cửa doanh nghiệp.

Phát biểu tại Diễn đàn, trong không khí cả nước có nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, cũng như thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tới Diễn đàn lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Điểm lại quá trình lịch sử sau 80 năm giành độc lập dân tộc, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ do chiến tranh, cấm vận... để có được “cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như hiện nay,” Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn cùng bày tỏ: Tự hào và tin tưởng về Đảng Cộng sản Việt Nam; tự hào về nhân dân, dân tộc Việt Nam; tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước; tin tưởng vào sự tiên phong của thanh niên, tuổi trẻ Việt Nam; tin tưởng vào sự phát triển đột phá của kinh tế tư nhân trong tương lai.

Đánh giá cao chủ đề của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025, Thủ tướng Chính phủ biểu dương những tiếng nói xác thực, thể hiện trách nhiệm cao đối với đất nước, dân tộc; qua 12 phiên đối thoại địa phương, Diễn đàn đã ghi nhận hơn 3.600 lượt đại biểu tham gia, trên 300 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội trường và khoảng trên 3.000 ý kiến gửi về bằng nhiều hình thức.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn kinh tế tư nhân tiếp tục chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; thể hiện đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội; đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân kiên trì, kiên định đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tạo động lực, truyền cảm hứng, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện sức mạnh doanh nhân, góp phần thúc đẩy sức mạnh của nhân dân, sức mạnh dân tộc; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh ngoài nước; sức mạnh Nhà nước và sức mạnh nhân dân, doanh nghiệp; tiếp tục đổi mới tư duy và hành động quyết liệt vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, và vì lợi ích của chính mình; với tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn, phát triển nhanh, bền vững.

Tặng Diễn đàn dòng chữ: “Tự hào, yêu nước, trí tuệ, nhân văn, đạo đức, hội nhập, ổn định, phát triển, đột phá,” Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tư nhân ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, phát triển nhanh, bền vững, đồng hành cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp tư nhân tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết “trụ cột” mới được Bộ Chính trị ban hành, đặc biệt là Nghị quyết về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiến hành nghi thức đánh cồng khởi động một giai đoạn phát triển mới tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cộng đồng doanh nghiệp cần có giải pháp thích ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả với tình hình thế giới; thực hiện đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng; nâng cao giá trị gia tăng của hàng hóa Việt Nam; góp phần làm mới lại các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo; tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập toàn diện, sâu rộng, thực chất, hiệu quả; với tinh thần như lời dạy của Bác Hồ “Không có việc gì khó; Chỉ sợ lòng không bền; Đào núi và lấp biển; Quyết chí ắt làm nên” và tinh thần “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể.”

Mong muốn các doanh nghiệp luôn bình tĩnh, sáng suốt, không hoang mang, dao động trước khó khăn, thách thức và cũng không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác khi có thời cơ, thuận lợi; giải đáp các ý kiến của doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ cho biết, các băn khoăn, trăn trở, lo lắng của cộng đồng doanh nghiệp liên quan các vấn đề về thể chế, hạ tầng, nguồn vốn, nguồn nhân lực, thủ tục hành chính... được Đảng, Nhà nước rất quan tâm, chia sẻ và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ; cơ bản đảm bảo, theo hướng “thể chế phải thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh,” song cũng có lúc, có nơi chưa đạt kết quả như mong muốn.

Đánh giá cao các ý kiến của các đại biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: “Chính phủ đồng hành, các bộ đổi mới, hạ tầng thông suốt, thể chế kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, Việt Nam phát triển”; mong muốn cộng đồng doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp tư nhân nói riêng tiếp tục đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, nhân dân, trên tinh thần cùng làm, cùng hưởng, cùng tự hào với những giá trị Việt Nam, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.

