Doanh nghiệp tư nhân kỳ vọng những bứt phá trong nhiệm kỳ tới

Doanh nghiệp đánh giá cao và tin tưởng các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn nữa cho khu vực kinh tế tư nhân.

Những Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị trong thời gian qua đã tạo động lực cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Hiện nay, dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang được lấy ý kiến rộng rãi.

