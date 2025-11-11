Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Đột phá về tầm nhìn chiến lược

Góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, nhiều ý kiến thống nhất nhận định, dự thảo có rất nhiều điểm mới, từ chủ đề đến cấu trúc xây dựng, chắt lọc, cô đọng, mang tầm lý luận và tổng kết thực tiễn, tính khái quát cao, bao quát và làm nổi bật được những vấn đề quan trọng, cốt lõi của đất nước và của Đảng, đặc biệt là thông điệp rõ ràng, ngắn gọn trong từng nội dung của định hướng chiến lược.

Đánh giá đúng tầm, sát thực tiễn

Dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, vừa kế thừa những đường lối, quan điểm của các Đại hội trước, vừa cập nhật các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp tại các nghị quyết, kết luận gần đây của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và lãnh đạo chủ chốt về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị; phát triển khu vực kinh tế tư nhân; hội nhập quốc tế trong tình hình mới; xây dựng và thực thi pháp luật.

Dự thảo Báo cáo không chỉ tổng kết một nhiệm kỳ mà gắn với cả quá trình, kế thừa kết quả của nhiều giai đoạn và đưa ra định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với các dấu mốc lịch sử 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước.

Có nội dung trước đây Văn kiện Đại hội XIII chỉ đề cập một câu, nay dành hẳn một vấn đề để xem xét, luận giải, đó là tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế, phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Điểm mới nổi bật trong dự thảo là những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra đều mang tính phấn đấu rất cao.

Theo Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Nguyễn Văn Chí, tích hợp nội dung 3 văn kiện gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo Tổng kết xây dựng thành Báo cáo chính trị theo một trục xuyên suốt, thống nhất, đồng bộ để trình Đại hội XIV của Đảng thể hiện rõ bước đột phá mới của Đảng trong xây dựng, hoàn thiện văn kiện.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng ngắn gọn; bố cục rõ ràng, độ khái quát thông tin cao theo từng lĩnh vực.

Điểm nhấn là kịp thời bổ sung những chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá của nỗ lực cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy (từ tháng 7/2025).

Tuy thời gian từ lúc chính thức triển khai đến nay rất ngắn, nhưng đã khẳng định ngay tính hiệu quả của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại địa giới hành chính, tạo nguồn lực và không gian phù hợp với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

Đây cũng là một trong những điểm đột phá nổi bật về nhận thức và tầm nhìn chiến lược, hướng tới hiện thực hóa các mục tiêu lớn lao mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng lòng hướng tới.

Về đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và cơ đồ của đất nước sau 40 năm đổi mới, ông Nguyễn Văn Chí cho rằng nhận định, đánh giá tổng quát: "Với ý chí, khát vọng phát triển, kiến tạo tương lai, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết, chung sức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII. Đảng ta vững vàng lãnh đạo đất nước tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, đột phá, nhiều điểm sáng nổi bật," là đúng tầm, rất sát với thực tiễn và yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Về kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém trên các mặt phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; phát triển văn hóa, con người và xã hội; quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nguyên nhân; bài học kinh nghiệm sau 40 năm đổi mới, nội dung đầy đủ, ngôn ngữ diễn đạt thể hiện sự nhận diện sắc sảo, đúng bản chất của những hạn chế, yếu kém, tồn tại.

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Lê Thị Đức Hạnh bày tỏ nhất trí cao với đánh giá tổng quát 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và nhận định "đất nước tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, nhiều điểm sáng nổi bật;" thống nhất với đánh giá tổng quát cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước qua 40 năm đổi mới, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và những hạn chế, yếu kém cần kiên quyết khắc phục, cũng như 5 bài học kinh nghiệm mang tầm lý luận về đường lối đổi mới mà Báo cáo đã chỉ ra.

Tuy nhiên, bà cho rằng bên cạnh những thành tựu đạt được, cũng còn nhiều hạn chế, khuyết điểm đòi hỏi toàn Đảng phải nghiêm túc sửa chữa, nỗ lực phấn đấu vượt bậc để đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên phát triển nhanh, bền vững.

Đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Bà Lê Thị Đức Hạnh cũng nhất trí với 5 quan điểm chỉ đạo cần được quán triệt, thực hiện trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt thống nhất cao về mục tiêu tổng quát: "Đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao."

Về định hướng phát triển kinh tế giai đoạn 5 năm 2026-2030, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tán thành với 13 định hướng nêu trong Báo cáo chính trị. Song, bà Hạnh nêu quan điểm, để đạt được mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao thì tăng trưởng GDP hằng năm phải đạt hai con số (10% trở lên). Đây là một thách thức đặt ra, chưa kể đất nước ta hằng năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ (ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP).

Tuy vậy, bà cũng nhận định rằng, nếu có những đột phá về thể chế; đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đột phá về hạ tầng kinh tế xã hội; giải phóng mọi nguồn lực bên trong, bên ngoài để phát triển kinh tế thì có thể đạt được mục tiêu này.

Bà đề nghị Trung ương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng công dân số, công dân hạnh phúc, công dân toàn cầu để phù hợp với xu hướng phát triển của khu vực và thế giới; quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người nghèo, các đối tượng chính sách, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Còn theo ông Phó Tổng giám đốc VOV Nguyễn Văn Chí, dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm tới thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức và yêu cầu mới đặt ra khá toàn diện.

5 quan điểm chỉ đạo về xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới được quán triệt, thực hiện trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo cần trình bày chi tiết, rõ ràng.

Theo ông Chí, xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng và Chính phủ, nhưng thế giới đang chuyển biến nhanh, phức tạp chưa từng có; xung đột, chiến tranh có nguy cơ lan rộng; đặc biệt là chính sách thuế quan và nguy cơ chiến tranh thương mại (một số nước trong khu vực và trên thế giới, tốc độ phát triển kinh tế đang chững lại và ở mức khá thấp), nên cần chọn cách diễn đạt linh hoạt hơn về mục tiêu này./.

