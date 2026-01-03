Ngoại trưởng Mỹ dự báo không có thêm hành động quân sự tại Venezuela

Thế giới

Mỹ không có kế hoạch can thiệp quân sự thêm tại Venezuela sau khi bắt giữ Tổng thống Maduro, trong bối cảnh Caracas yêu cầu bằng chứng còn sống.

Ngọc Quang - Phan An
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 3/1, Thượng nghị sỹ Mỹ Mike Lee cho biết nước này đã hoàn tất hành động quân sự tại Venezuela sau khi bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trên mạng xã hội X, ông Lee dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Mỹ có thể sẽ không tiến hành thêm các hành động quân sự ở Venezuela khi mà Tổng thống Maduro đang bị Mỹ giam giữ.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau cho biết Tổng thống Maduro “sẽ phải đối mặt với công lý.” Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông Maduro và phu nhân đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi Venezuela sau các cuộc tấn công do Mỹ tiến hành.

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez đã yêu cầu phía Mỹ ngay lập tức cung cấp bằng chứng cho thấy Tổng thống Maduro và phu nhân còn sống.

Rạng sáng 3/1 (giờ địa phương), nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Caracas của Venezuela. Chính phủ Venezuela đã ra tuyên bố chính thức, gọi đây là một “hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng” do Mỹ tiến hành. Lệnh tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trên toàn lãnh thổ Venezuela, trong khi Tổng thống Mỹ Trump xác nhận về vụ tấn công.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López, các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào pháo đài Fuerte Tiuna, nơi đặt trụ sở Bộ Quốc phòng Venezuela và là khu phức hợp quân sự chính ở Caracas, cùng với các địa điểm khác ở thủ đô, cũng như tại các bang Miranda và Aragua.

Ông cho biết trực thăng Mỹ đã phóng rocket và tên lửa ở những khu vực có dân thường và chính quyền đang tổng hợp thông tin về thương vong./.

Một khu dân cư tại Maiquetia, Venezuela ngày 1/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Venezuela cáo buộc Mỹ tấn công vào các khu dân cư

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez nhấn mạnh lực lượng Mỹ đã "xâm phạm lãnh thổ của Venezuela, thậm chí còn tấn công, bắn tên lửa và rocket từ trực thăng chiến đấu vào các khu dân cư có dân thường sinh sống."

