Mỹ tấn công Venezuela: Giới chuyên gia cho rằng giá dầu thế giới ít bị ảnh hưởng

Giới chuyên gia dầu mỏ dự báo giá dầu thế giới có thể sẽ chỉ chịu tác động hạn chế sau cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela ngày 3/1.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, báo The National của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) dẫn nhận định của ông Vandana Hari, Giám đốc điều hành công ty phân tích thị trường năng lượng toàn cầu Vanda Insights có trụ sở tại Singapore cho rằng tác động tức thời từ những diễn biến ở Venezuela đối với thị trường dầu mỏ là rất ít, ngoại trừ phí bảo hiểm rủi ro sẽ gia tăng.

Chung quan điểm này, chuyên gia Amena Bakr - người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại công ty phân tích thị trường Kpler (Pháp), cho rằng tác động đến thị trường hiện vẫn chưa đáng kể. Bà dự đoán giá dầu sẽ tăng nhẹ nếu rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao.



Trong khi đó, Giám đốc phụ trách bộ phận đầu tư tại hãng tài chính Century Financial (UAE) - ông Vijay Valecha, lưu ý rằng đóng góp hiện tại của Venezuela vào nguồn cung năng lượng toàn cầu là rất nhỏ và mức gián đoạn 700.000-1 triệu thùng/ngày trong tổng nguồn cung toàn cầu là không đáng kể.

Tuy nhiên, ông bày tỏ lo ngại về sự leo thang khủng hoảng, có thể dẫn đến sự can thiệp của nhiều bên trong khu vực. Về số liệu cụ thể, theo ông Valecha, trong cuộc khủng hoảng địa chính trị Trung Đông vừa qua, mức phí rủi ro trung bình đã tăng lên hơn 10 USD/thùng.



Ông Robin Mills, Giám đốc điều hành công ty tư vấn năng lượng Qamar Energy (UAE), cũng đánh giá rằng việc mất đi một số mặt hàng xuất khẩu của Venezuela sẽ không tạo ra nhiều khác biệt.

Ông nhận định xuất khẩu dầu của Venezuela có dư địa tăng trưởng khá lớn nếu nước này thoát được các lệnh trừng phạt và mở cửa cho đầu tư nước ngoài trong những năm tới.



Rạng sáng 3/1 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đã tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Trong nhiều tuần qua, Mỹ đã tăng cường chiến dịch chống lại hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela thông qua việc phong tỏa hàng hải./.

Mỹ tấn công Venezuela: Ít nhất 40 người thiệt mạng Một quan chức cấp cao Venezuela cho biết ít nhất 40 người, bao gồm cả quân nhân và dân thường, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela hôm 3/1.