Phó Tổng thống Mỹ xác nhận nhà riêng bị tấn công

Ngày 5/1, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận nhà riêng của ông ở bang Ohio, miền Trung Tây nước Mỹ, đã bị tấn công, đồng thời cho biết ông không có mặt tại nhà khi sự việc xảy ra.



Trên mạng xã hội X, ông Vance cho biết theo những thông tin mà ông nắm được, một đối tượng mất kiểm soát đã tìm cách đột nhập bằng cách đập cửa sổ.

Ông gửi lời cảm ơn đến Cơ quan Mật vụ và cảnh sát Cincinnati vì đã phản ứng kịp thời, đồng thời xác nhận rằng cả gia đình ông không có ở nhà vào thời điểm đó vì đã trở về Washington, DC. Các đặc vụ Mật vụ đã bắt giữ một nghi phạm ngay sau nửa đêm. Theo báo chí địa phương, nghi phạm được xác định là William DeFoor, 26 tuổi.



Đây là sự việc mới nhất trong chuỗi các vụ bạo lực nhắm vào các nhà lãnh đạo chính trị Mỹ trong thời gian gần đây. Tháng 9 năm ngoái, nhà hoạt động chính trị 31 tuổi Charlie Kirk bị sát hại khi phát biểu tại Đại học Utah Valley.

Tháng 6 cùng năm, hai nhà lập pháp bang Minnesota bị bắn, khiến 1 người thiệt mạng và một người bị thương nặng. Trước đó, hồi tháng 4/2025, nhà riêng của Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro bị phóng hỏa./.

Phó Tổng thống Mỹ phá nỗ lực lưỡng đảng ngăn chặn chính sách thuế của ông Trump Phó Tổng thống JD Vance đã sử dụng thẩm quyền của mình để phá vỡ thế bế tắc bằng cách bỏ phiếu ngăn nỗ lực lưỡng đảng ngăn chặn chính sách thuế của Tổng thống Trump tại Thượng viện.