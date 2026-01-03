Thế giới

Mỹ tấn công Venezuela: Nhiều nước nhấn mạnh giải pháp đối thoại

Sau khi Mỹ tiến hành tấn công vào thủ đô Caracas của Venezuela ngày 3/1, nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới đã đồng loạt lên tiếng phản đối, cho rằng hành động này vi phạm chủ quyền quốc gia và Hiến chương Liên hợp quốc.

Quang cảnh thủ đô Caracas của Venezuela rạng sáng 3/1/2026. (Nguồn: THX/TTXVN)
Vụ tấn công của Mỹ nhằm vào thủ đô Caracas của Venezuela ngày 3/1 tiếp tục vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã ra tuyên bố lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm.

Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế cần phản ứng mạnh mẽ thông qua Liên hợp quốc, đồng thời khẳng định sẵn sàng thúc đẩy đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng giữa Mỹ và Venezuela.

Cùng ngày, Chính phủ Mexico khẳng định các hành động quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Venezuela vi phạm Điều 2 của Hiến chương Liên hợp quốc.

Mexico nhấn mạnh đối thoại và đàm phán là công cụ hiệu quả duy nhất để giải quyết những khác biệt giữa Mỹ và Venezuela, đồng thời tái khẳng định sẵn sàng ủng hộ các nỗ lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại, hòa giải hoặc hỗ trợ góp phần duy trì hòa bình khu vực.

Trong khi đó, Tổng thống Chile Gabriel Boric kêu gọi một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng. Ông tái khẳng định cam kết của nước này đối với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bao gồm cấm sử dụng vũ lực, không can thiệp, giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Bộ Ngoại giao Uruguay bày tỏ phản đối sự can thiệp quân sự của một quốc gia vào lãnh thổ của quốc gia khác và tái khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Từ châu Âu, Thủ tướng Anh Keir Starmer ra tuyên bố nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ luật pháp quốc tế.

Trước đó, rạng sáng 3/1 (giờ địa phương), nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Caracas của Venezuela. Chính phủ Venezuela đã ra tuyên bố chính thức, gọi đây là một “hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng” do Mỹ tiến hành.

Lệnh tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trên toàn lãnh thổ Venezuela, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận về vụ tấn công cũng như việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân./.

