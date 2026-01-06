Mexico bác khả năng Mỹ can thiệp quân sự nhằm chống băng nhóm ma túy

Ngày 5/1, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã bác bỏ khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Mexico nhằm chống các băng nhóm ma túy, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng chủ quyền và củng cố đoàn kết quốc gia.

Tại cuộc họp báo thường nhật, bà Sheinbaum cho biết không cần thiết phải đàm phán trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, người trước đó nhiều lần gợi ý triển khai quân đội tới Mexico. Bà nhấn mạnh mọi hợp tác an ninh phải dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bảo vệ chủ quyền và không chịu sự chi phối từ bên ngoài.

Tổng thống Sheinbaum cũng cho rằng vấn nạn ma túy không thể giải quyết bằng hành động can thiệp quân sự từ nước ngoài. Chính quyền Mexico đang thực hiện chiến lược toàn diện, vừa tăng cường năng lực các cơ quan an ninh, vừa giải quyết các vấn đề xã hội.

Theo dữ liệu chính thức từ tháng 10/2024 đến tháng 11/2025, tỷ lệ giết người tại Mexico đã giảm 37%; hơn 300 tấn ma túy bị thu giữ và gần 1.700 phòng thí nghiệm ma túy bị triệt phá.

Cùng ngày, Colombia khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ trong chiến dịch chống ma túy, tận dụng thông tin tình báo và công nghệ của Washington. Bộ trưởng Nội vụ Colombia Armando Benedetti cho biết các chiến dịch chống ma túy sẽ tập trung vào phòng thí nghiệm, tổ chức tội phạm và các khu vực trú ẩn của chúng, đặc biệt dọc biên giới Colombia-Venezuela.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Pedro Sanchez đánh giá đây là cơ hội để tăng cường hợp tác quốc tế chống ma túy, trong bối cảnh diện tích trồng cây coca, nguyên liệu sản xuất cocaine, gia tăng trong những năm gần đây.

Theo Chính phủ Colombia, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 1.000 tấn cocaine trong năm 2025.

Sau khi mở chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Tổng thống Mỹ Trump đã ám chỉ khả năng mở chiến dịch chống Colombia. Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc của nhà lãnh đạo Mỹ rằng Colombia là quốc gia sản xuất ma túy; khẳng định Colombia đã thu giữ lượng cocaine kỷ lục và cảnh báo việc Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những nhóm buôn bán ma túy tại Colombia có thể gây thương vong cho dân thường, đặc biệt là trẻ em.

Nhà lãnh đạo Colombia cũng tuyên bố sẽ bảo vệ chủ quyền quốc gia nếu Mỹ tiến hành hành động quân sự trên lãnh thổ Colombia./.

