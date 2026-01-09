Thế giới

Châu Mỹ

Tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng không gia hạn hiệp ước New START

Ông Trump cho rằng bất kỳ hiệp ước thay thế nào trong tương lai cần có sự tham gia của Trung Quốc - quốc gia được Mỹ đánh giá đang sở hữu lực lượng hạt nhân chiến lược tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Phương Oanh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã để ngỏ khả năng để Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) giữa Mỹ và Nga hết hiệu lực mà không chấp nhận đề xuất của Moskva về việc tự nguyện duy trì các giới hạn đối với vũ khí hạt nhân chiến lược.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo New York Times ngày 8/1, ông Trump nêu rõ: “Nếu hiệp ước hết hạn thì cứ để nó hết hạn. Chúng tôi sẽ có một thỏa thuận tốt hơn.”

Ông Trump cũng cho rằng bất kỳ hiệp ước thay thế nào trong tương lai cần có sự tham gia của Trung Quốc - quốc gia được Mỹ đánh giá là đang sở hữu lực lượng hạt nhân chiến lược tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Tuy nhiên, Bắc Kinh nhiều lần bác bỏ đề xuất này, khẳng định kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc nhỏ hơn nhiều so với Mỹ và Nga.

Nga và Mỹ ký New START hồi năm 2010. Hiệp ước hạn chế vũ khí hạt nhân tấn công được triển khai của cả Mỹ và Nga, yêu cầu số lượng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và đầu đạn hạt nhân phải ở dưới mức giới hạn đã thỏa thuận. Theo đó, mỗi bên triển khai tối đa 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược trên 700 phương tiện, trong đó có tên lửa, máy bay ném bom và tàu ngầm.

Thỏa thuận này sẽ chính thức hết hạn vào ngày 5/2 tới. Nga từng đề xuất hai bên tiếp tục tuân thủ các giới hạn của New START ngay cả sau khi hiệp ước hết hạn.

Hiệp ước New START đã rơi vào tình trạng căng thẳng kể từ tháng 2/2023, khi Nga tuyên bố ngừng tham gia các cơ chế kiểm chứng, viện dẫn việc Mỹ ủng hộ Ukraine.

Sau đó, Washington cũng đình chỉ hoạt động thanh sát và trao đổi dữ liệu, dù hai bên vẫn tiếp tục tuân thủ các giới hạn của hiệp ước cho đến nay./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hiệp ước New START #Vũ khí hạt nhân chiến lược #Tên lửa đạn đạo #Đầu đạn hạt nhân Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Một giàn khoan dầu trên hồ Maracaibo ở Cabimas, Venezuela. (Nguồn: Bloomberg)

Venezuela xác nhận đàm phán bán dầu thô cho Mỹ

Venezuela xác nhận đang đàm phán với Mỹ về việc bán một lượng lớn dầu thô, trong khuôn khổ quan hệ thương mại hiện có giữa hai nước sau nhiều năm bị hạn chế vì các biện pháp trừng phạt.