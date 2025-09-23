Điện Kremlin: An ninh quốc tế sẽ gặp rủi ro nếu không gia hạn New START

Điện Kremlin ngày 23/9 cho rằng việc không thể gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) với Mỹ sau khi văn kiện này hết hạn vào tháng 2/2026 sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với an ninh quốc tế.

Phát biểu họp báo ở thủ đô Moskva, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết Nga sẽ có các biện pháp nếu như Mỹ không đồng ý gia hạn hiệp ước thêm một năm theo như đề xuất được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra hôm 22/9.

Ông Peskov không đề cập cụ thể Nga sẽ áp dụng những biện pháp gì và cũng cho biết chưa thể xác định thời điểm diễn ra cuộc gặp tiếp theo giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Trước đó, tại cuộc họp Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các hạn chế cốt lõi quy định trong New START trong vòng một năm sau khi hiệp ước hết hiệu lực, với điều kiện Mỹ cũng hành động tương tự.

Nga và Mỹ ký New START năm 2010.

Trong tuyên bố sau đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump đã nắm được tinh thần của nhà lãnh đạo Nga và sẽ có hồi âm sau./.

