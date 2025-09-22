Thế giới

Châu Âu

Tổng thống Nga để ngỏ khả năng kéo dài hiệp ước hạt nhân New START

Tổng thống Nga Putin khẳng định Moskva sẵn sàng tuân thủ hạn chế cốt lõi của New START thêm một năm sau 2026, nếu Mỹ có động thái tương ứng, nhằm duy trì đối thoại chiến lược và ổn định toàn cầu.

Tâm Hằng-Linh Tô
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: ANI/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/9 khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các hạn chế cốt lõi của Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) trong vòng một năm sau khi hiệp ước hết hiệu lực vào tháng 2/2026, với điều kiện Mỹ có động thái tương ứng.

Ông Putin nhấn mạnh, việc từ bỏ hoàn toàn di sản của New START sẽ là bước đi sai lầm, tác động tiêu cực tới Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Theo nhà lãnh đạo Nga, sáng kiến này có thể tạo điều kiện thúc đẩy đối thoại chiến lược với Mỹ nhằm hướng tới một thỏa thuận thay thế, đồng thời góp phần duy trì cân bằng răn đe toàn cầu.

Tuy nhiên, ông cũng yêu cầu các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ hoạt động tên lửa chiến lược của Mỹ và đặc biệt lưu ý các kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trong không gian, coi đây là nguy cơ làm suy yếu nỗ lực duy trì ổn định chiến lược.

Tổng thống Putin khẳng định Nga tin tưởng vào độ tin cậy của các lực lượng răn đe, không tìm cách thúc đẩy chạy đua vũ trang và ưu tiên biện pháp chính trị, ngoại giao để bảo đảm hòa bình quốc tế.

Ông cho rằng những khó khăn trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí hiện nay chủ yếu bắt nguồn từ các hành động của phương Tây, đồng thời tái khẳng định Nga đủ khả năng ứng phó trước mọi mối đe dọa hiện hữu và mới nổi./.

(TTXVN/Vietnam+)
#New START #Vũ khí hạt nhân #hiệp ước hạt nhân #Putin #kiểm soát vũ khí #đối thoại chiến lược Mỹ Nga
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đức: 215 năm sức hút từ bia và văn hóa Oktoberfest

Đức: 215 năm sức hút từ bia và văn hóa Oktoberfest

Trong không khí rộn ràng của mùa Thu nước Đức, Lễ hội Oktoberfest lần thứ 190-sự kiện bia lớn nhất thế giới-đã chính thức khai mạc tại thành phố Munich, thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi đổ về.

Tư lệnh quân đội Nga phụ trách quân khu trung tâm Alexander Lapin tham dự cuộc họp của Tổng thống Nga Vladimir Putin với các tư lệnh quân khu tại Moskva, ngày 15/5/2024. (Ảnh: Sputnik)

Nga miễn nhiệm cựu chỉ huy chiến dịch Ukraine

Thượng tướng Alexander Lapin, từng giữ vai trò chỉ huy các mũi tác chiến quan trọng tại Ukraine, vừa bị miễn nhiệm khỏi quân ngũ và dự kiến đảm nhiệm công tác hỗ trợ cựu chiến binh ở Tatarstan.

Binh sỹ Serbia trong một cuộc diễu hành. Ảnh: serbia.com

Serbia: Tổ chức duyệt binh lớn nhất trong lịch sử

Với khoảng 10.000 binh sỹ tham gia, Serbia vừa tổ chức cuộc duyệt binh quân sự quy mô lớn tại thủ đô Belgrade, được giới chức mô tả là màn trình diễn sức mạnh quân đội lớn nhất trong lịch sử nước này.

Chị Nguyễn Thị Bích Diệp của ASVI và Francesco Maringiò của Fondazione Italy-Vietnam ký thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: Trường Dụy/TTXVN)

Nhiều cơ hội mới cho sinh viên Việt Nam tại Italy

Việc ký thỏa thuận giữa ASVI với WAI và FIV sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Italy, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam-Italy ngày càng sâu sắc.