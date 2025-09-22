Tổng thống Nga để ngỏ khả năng kéo dài hiệp ước hạt nhân New START

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/9 khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các hạn chế cốt lõi của Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) trong vòng một năm sau khi hiệp ước hết hiệu lực vào tháng 2/2026, với điều kiện Mỹ có động thái tương ứng.

Ông Putin nhấn mạnh, việc từ bỏ hoàn toàn di sản của New START sẽ là bước đi sai lầm, tác động tiêu cực tới Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Theo nhà lãnh đạo Nga, sáng kiến này có thể tạo điều kiện thúc đẩy đối thoại chiến lược với Mỹ nhằm hướng tới một thỏa thuận thay thế, đồng thời góp phần duy trì cân bằng răn đe toàn cầu.

Tuy nhiên, ông cũng yêu cầu các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ hoạt động tên lửa chiến lược của Mỹ và đặc biệt lưu ý các kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trong không gian, coi đây là nguy cơ làm suy yếu nỗ lực duy trì ổn định chiến lược.

Tổng thống Putin khẳng định Nga tin tưởng vào độ tin cậy của các lực lượng răn đe, không tìm cách thúc đẩy chạy đua vũ trang và ưu tiên biện pháp chính trị, ngoại giao để bảo đảm hòa bình quốc tế.

Ông cho rằng những khó khăn trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí hiện nay chủ yếu bắt nguồn từ các hành động của phương Tây, đồng thời tái khẳng định Nga đủ khả năng ứng phó trước mọi mối đe dọa hiện hữu và mới nổi./.

