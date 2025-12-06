Mỹ và Ukraine nhất trí khuôn khổ an ninh thúc đẩy hòa bình

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/12 cho biết các nhà đàm phán của nước này và Ukraine đã gặp nhau trong hai ngày 4 - 5/12 và đạt được thỏa thuận về khuôn khổ các sắp xếp an ninh nhằm hướng tới một nền hòa bình bền vững, công bằng tại Ukraine.



Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong hai ngày họp, đặc phái viên hòa bình Steven Witkoff và Jared Kushner đã gặp Thư ký Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine Rustem Umerov và Tổng tham mưu trưởng, Tướng Andriy Hnatov để thảo luận về việc thúc đẩy lộ trình đáng tin cậy hướng tới nền hòa bình bền vững và công bằng ở Ukraine. Phía Mỹ đánh giá cuộc gặp diễn ra theo hướng xây dựng.



Ngoài ra, các bên cũng thảo luận về kết quả cuộc gặp gần đây giữa Mỹ và Nga, đồng thời nhất trí về khuôn khổ các sắp xếp an ninh và thảo luận các khả năng răn đe cần thiết cho việc duy trì một nền hòa bình lâu dài.

Hai bên cho rằng tiến bộ thực sự của bất kỳ thỏa thuận nào đều phụ thuộc vào sự sẵn sàng thực hiện cam kết của Nga đối với nền hòa bình lâu dài, bao gồm các bước đi để hướng tới giảm leo thang.



Hai bên cũng đã xem xét chương trình nghị sự thịnh vượng tương lai nhằm hỗ trợ công cuộc tái thiết Ukraine, các sáng kiến kinh tế chung giữa hai nước và các dự án phục hồi dài hạn.



Đây là cuộc họp thứ 6 của nhóm trong hai tuần qua. Thư ký Umerov tái khẳng định ưu tiên của Ukraine là đạt được thỏa thuận bảo vệ độc lập và chủ quyền, đảm bảo an toàn cho người dân Ukraine, và cung cấp nền tảng ổn định cho một tương lai dân chủ thịnh vượng.



Theo tuyên bố, các bên sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận trong ngày 6/12 tại Miami, Florida./.

