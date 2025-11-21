Giới chức Mỹ lạc quan về kế hoạch hòa bình sau cuộc gặp Tổng thống Ukraine

Ngày 20/11, Nhà Trắng cho biết Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll đã bày tỏ thái độ “khá lạc quan” sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev để thảo luận về kế hoạch hòa bình mới do Mỹ đề xuất.



Phát biểu trong cuộc họp báo, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ kế hoạch này và đây là “kế hoạch tốt cho cả Nga lẫn Ukraine” mà Washington tin tưởng hai bên đều có thể chấp thuận. Người phát ngôn cũng nói rõ Mỹ đang rất nỗ lực để thúc đẩy hoàn tất kế hoạch này.



Theo Nhà Trắng, Đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff, đã cùng Ngoại trưởng Marco Rubio dành ra nhiều tuần soạn thảo khung kế hoạch, đồng thời tiếp xúc với cả phía Nga và Ukraine để hiểu rõ cam kết mà mỗi bên có thể đưa ra cho một nền hòa bình bền vững.



Trong tuyên bố cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết ông Zelensky sẽ có cuộc trao đổi với Tổng thống Trump trong những ngày tới để thảo luận về “các cơ hội ngoại giao và những điểm mấu chốt cần thiết nhằm đạt được hòa bình.”



Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Trump đã nhất trí với kế hoạch gồm 28 điểm nhằm hướng tới giải pháp cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Bản đề xuất được đánh giá là lấy cảm hứng từ nỗ lực thành công của ông Trump trong thỏa thuận Gaza, xoay quanh 4 trụ cột chính gồm thúc đẩy hòa bình tại Ukraine, bảo đảm an ninh cho Ukraine, củng cố an ninh châu Âu và định hình quan hệ tương lai giữa Mỹ với Nga và Ukraine.



Một số nguồn tin cho biết bản dự thảo hiện có các điều khoản về nhượng bộ lãnh thổ đáng kể của Ukraine cũng như việc thu hẹp quy mô lực lượng vũ trang và hạn chế tiếp cận các loại vũ khí tầm xa. Ngoài ra, dự thảo cũng có thể loại trừ khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu tại Ukraine sau khi đạt được lệnh ngừng bắn.



Những thông tin này đã gây phản ứng mạnh tại châu Âu, nơi nhiều quan chức bày tỏ lo ngại bị gạt ra ngoài tiến trình đàm phán. Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu phụ trách chính sách đối ngoại Kaja Kallas nhấn mạnh bất kỳ kế hoạch hòa bình khả thi nào cũng phải nhận được sự ủng hộ của cả Ukraine và châu Âu.



Các cuộc tiếp xúc Nga-Ukraine vẫn trong tình trạng bế tắc kể từ hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin diễn ra hồi tháng 8 tại bang Alaska (Mỹ)./.

