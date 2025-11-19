Nga bác tin Mỹ bí mật xây dựng kế hoạch mới về hòa bình cho Ukraine

Reuters đưa tin Điện Kremlin ngày 19/11 đã bác tin của Axios cho rằng Mỹ đang xây dựng bản kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine, đồng thời khẳng định không có diễn biến mới nào kể từ hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump hồi tháng Tám.

Axios hôm 18/11 dẫn nguồn tin từ giới chức Mỹ và Nga tiết lộ chính quyền Tổng thống Trump đang bí mật xây dựng kế hoạch mới nhằm chấm dứt chiến tranh tại Ukraine với sự tham vấn của Moskva.

Đây là lộ trình gồm 28 điểm, được lấy cảm hứng từ kế hoạch ngừng bắn Gaza của ông chủ Nhà Trắng.

Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff là người chủ trì xây dựng kế hoạch và “đã thảo luận sâu rộng với đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev."

Một quan chức Ukraine cho biết đặc phái viên Witkoff đã trao đổi về kế hoạch với Rustem Umerov - cố vấn an ninh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - hồi đầu tuần tại Miami.

Trong khi quan chức Mỹ khác nói với Axios rằng Nhà Trắng đã bắt đầu thông báo cho các quan chức châu Âu về đề xuất này.

Khi được hỏi trực tiếp về việc liệu đúng như Axios đưa tin rằng cuộc thảo luận mang tính khái niệm đã dẫn tới việc hình thành những đề xuất mới về hòa bình bằng văn bản hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đáp: “Không. Cho đến nay không có điểm mới nào về vấn đề này có thể thông báo với các bạn.”

Ngoài ra, khi được đề nghị làm rõ liệu có diễn biến mới trong các điều kiện hòa bình của Nga như Tổng thống Putin đưa ra hồi năm 2024 hay không, ông Peskov khẳng định ngoài cuộc trao đổi tại Hội nghị thượng đỉnh Anchorage thì không có gì thêm.

Ông Putin đưa ra các điều kiện cốt lõi vào tháng 6/2024, yêu cầu Kiev từ bỏ kế hoạch gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và rút quân khỏi toàn bộ 4 tỉnh mà Moskva tuyên bố là của Nga gồm Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine - hợp thành vùng Donbass, cùng Kherson và Zaporizhia ở miền Nam.

Trong khi đó, Politico dẫn nguồn tin tối 18/11 cho biết Mỹ đã cử một phái đoàn do Bộ trưởng Lục quân Daniel Driscoll dẫn đầu tới Kiev, nơi ông dự kiến gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo nguồn tin, ông Driscoll và Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, Tướng Randy George, là các quan chức cấp cao nhất của Lầu Năm Góc đến Ukraine trong chuyến thăm không báo trước tuần này.

Các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc dự kiến gặp các quan chức quân đội Ukraine, nghị sỹ và Tổng thống Zelensky.

Bộ trưởng Driscoll và Tham mưu trưởng George sẽ tập trung trao đổi với phía Ukraine về tiến trình hòa bình đang đình trệ với Nga.

Tờ Wall Street Journal đưa tin sau chuyến thăm Ukraine, ông Driscoll cũng có kế hoạch gặp các quan chức Nga./.

