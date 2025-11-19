Chính quyền Mỹ bí mật xây kế hoạch mới nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

Theo Reuters, Axios ngày 18/11 đưa tin theo giới chức Mỹ và Nga, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bí mật xây dựng một kế hoạch mới nhằm chấm dứt chiến tranh tại Ukraine với sự tham vấn của Nga.

Đây là lộ trình gồm 28 điểm, được lấy cảm hứng từ kế hoạch ngừng bắn Gaza của Tổng thống Trump.

Tương tự kế hoạch Gaza, đề xuất này bao gồm các nội dung “hòa bình tại Ukraine, bảo đảm an ninh, an ninh châu Âu, và quan hệ tương lai giữa Mỹ với Nga và Ukraine.”

Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff là người chủ trì xây dựng kế hoạch và “đã thảo luận sâu rộng với đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev.”

Một quan chức Ukraine cho biết đặc phái viên Witkoff đã trao đổi về kế hoạch với Rustem Umerov - cố vấn an ninh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - hồi đầu tuần tại Miami.

Trong khi quan chức Mỹ khác nói với Axios rằng Nhà Trắng đã bắt đầu thông báo cho các quan chức châu Âu về đề xuất này.

Trong khi đó Reuters đưa tin, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine Oleksandr Pivnenko nhấn mạnh khi mùa Đông cận kề và Nga điều chỉnh chiến thuật, Kiev cần tăng mạnh số lượng thiết bị bay không người lái (UAV) và thay đổi chiến thuật để chặn đà tiến của Moskva.

Ông Pivnenko đã thừa nhận Nga vẫn vượt trội về nhân lực sau gần 4 năm chiến tranh ở Ukraine, trong khi hai bên đạt thế cân bằng về UAV tại các chiến trường chủ chốt.

Ông lưu ý Nga đang đổi chiến thuật tại Pokrovsk, đưa quân vào theo nhóm nhỏ và dựa vào UAV để yểm trợ và xác định mục tiêu./.

