Pháp, Đức tìm cách thúc đẩy cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Ukraine

Ngày 29/8, các nhà lãnh đạo của Pháp và Đức tuyên bố sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao liên quan tới xung đột tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh khả năng xem xét thêm các biện pháp gây sức ép nếu cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Ukraine không diễn ra.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đưa ra thông điệp trên sau cuộc gặp tại thành phố cảng Toulon ở miền Nam nước Pháp, trong bối cảnh gia tăng xung đột tại Ukraine trong những ngày qua.

Tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp, ông Macron bày tỏ hy vọng cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ sớm diễn ra.

Nhà lãnh đạo Pháp lưu ý trong trường hợp cuộc gặp không diễn ra, Pháp và Đức sẽ thúc đẩy lệnh trừng phạt sơ cấp và thứ cấp để buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán.

Trong khi đó, Thủ tướng Merz cho rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể sẽ kéo dài "nhiều tháng nữa" và Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Cũng trong cuộc gặp, hai lãnh đạo nhất trí cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine, đồng thời để ngỏ khả năng tiến hành "đối thoại chiến lược" về vấn đề răn đe hạt nhân trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với những thách thức an ninh chung. Pháp là quốc gia thành viên duy nhất trong Liên minh châu Âu (EU) sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong một diễn biến khác, công ty truyền thông đa nền tảng Politico (trước đây là tờ báo chuyên về chính trị của Mỹ) dẫn lời 5 nhà ngoại giao châu Âu cho biết khu vực này đang cân nhắc khả năng thiết lập một vùng đệm rộng 40km dọc theo chiến tuyến tại Ukraine để phục vụ lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận dài hạn sau khi xung đột tại đây chấm dứt.

Các nguồn tin này cho hay chính quyền Tổng thống Donald Trump không tham gia các cuộc thảo luận này.

Trong khi đó, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Đông và Trung Âu dẫn lời Tổng thống Ukraine Zelensky bác bỏ đề xuất lập vùng đệm trên, cho rằng điều này “không thực tế.”

Từ Moskva, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov thông báo nước này đang nỗ lực thúc đẩy triển khai thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Alaska hôm 15/8. Nga coi việc này là "ưu tiên hàng đầu" hiện nay./.

Pháp, Anh có thể là lực lượng chủ chốt của phương Tây hỗ trợ Ukraine Tờ Politico dẫn nguồn tin châu Âu cho biết binh sỹ Pháp và Anh có thể sẽ là lực lượng chủ chốt trong kế hoạch triển khai quân của phương Tây tới Ukraine.