Mỹ bán tên lửa cho Ukraine, EU bàn khả năng triển khai quân đội

Ngày 28/8, Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) thông báo Washington đã phê duyệt thương vụ bán 3.350 tên lửa Extended Range Attack Munition (ERAM) cùng các thiết bị liên quan cho Ukraine, với tổng trị giá 825 triệu USD.

Theo DSCA, thương vụ này sẽ giúp Ukraine “nâng cao năng lực tự vệ và thực hiện các sứ mệnh an ninh khu vực,” đồng thời “phục vụ lợi ích an ninh quốc gia và đối ngoại của Mỹ bằng cách củng cố an ninh của một đối tác mang lại ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế tại châu Âu.”

Thương vụ này được thực hiện thông qua sự đóng góp của Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy và khoản bảo lãnh vay từ Mỹ. Sau khi được Bộ Ngoại giao Mỹ phê chuẩn, thương vụ trên cần được Quốc hội thông qua trước khi hợp đồng có hiệu lực.

Chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden đã cam kết cung cấp hơn 65 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này năm 2022.

Tuy nhiên, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump - vốn hoài nghi việc hỗ trợ Ukraine - đã yêu cầu châu Âu đóng góp nhiều hơn cho các gói viện trợ quân sự.

Tại cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao EU ở Copenhagen (Đan Mạch) ngày 29/8, Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại Kaja Kallas cho biết một số quốc gia thành viên khối này đang xem xét khả năng điều binh sỹ tới Ukraine trong khuôn khổ các bảo đảm an ninh cho Kiev.

Bà nhấn mạnh: “Đây là quyết định của từng quốc gia thành viên (về việc cử binh sỹ tới Ukraine). Chúng tôi ghi nhận một số nước thành viên nói sẵn sàng cử quân, một số khác thì chưa, nhưng các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra và tôi cho rằng điều rất quan trọng là chúng ta chuẩn bị cho ngày tiếp theo."

Theo bà Kallas, EU có thể thảo luận việc huấn luyện binh sỹ Ukraine ngay trên lãnh thổ nước này, không nhất thiết phải chờ tới khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Binh sỹ Đức được triển khai tới Karmelava (Litva) để tham gia sứ mệnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Binh sỹ Thụy Điển tham gia cuộc tập trận của NATO tại khu vực biên giới giữa Na Uy và Phần Lan hồi tháng Ba năm ngoái. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Binh sỹ tham gia cuộc tập trận của NATO tại Korzeniewo, miền Bắc Ba Lan, ngày 4/3/2024. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Tuyên bố trên ngay lập tức vấp phải cảnh báo từ phía Nga. Ngoại trưởng Sergey Lavrov khẳng định sự hiện diện của binh sỹ NATO tại Ukraine, dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả lực lượng gìn giữ hòa bình, đều là “mối đe dọa trực tiếp” đối với Moskva và sẽ không bao giờ được chấp nhận.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, cũng trong khuôn khổ hội nghị tại Copenhagen, các bộ trưởng quốc phòng EU ngày 29/8 đã tập trung thảo luận tăng cường hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, trong bối cảnh nguồn cung vũ khí từ Mỹ bị hạn chế hơn.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định Berlin sẽ tiếp tục là “một trong những đối tác ủng hộ đáng tin cậy nhất của Ukraine”.

Dự kiến, trong phiên họp các bộ trưởng ngoại giao EU ngày 30/8, các đại biểu sẽ xem xét gói biện pháp mới đối với Nga, trong đó có siết chặt việc đóng băng 210 tỷ euro (245 tỷ USD) tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga, đồng thời bàn thảo các cơ chế bảo đảm an ninh dài hạn cho Kiev.

Ukraine, Iceland, Na Uy và Anh cũng được mời tham gia các phiên thảo luận./.

