Thế giới

Châu Âu

Nga nêu quan điểm về vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine

Nga tuyên bố việc đảm bảo an ninh cho Ukraine phải là kết quả của một giải pháp hòa bình giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, thay vì là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán.

Trần Quyên
Hiện trường một vụ tấn công của Nga xuống quận Sviatoshinskyi, thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 31/7/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hiện trường một vụ tấn công của Nga xuống quận Sviatoshinskyi, thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 31/7/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 29/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Maria Zakharova tuyên bố việc đảm bảo an ninh cho Ukraine trong tương lai phải là kết quả của một giải pháp hòa bình giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, thay vì là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán.

Bà Zakharova nhấn mạnh: “Điều quan trọng là phải hiểu rằng việc cung cấp bảo đảm an ninh không phải là một điều kiện, mà là kết quả của một giải pháp hòa bình dựa trên việc loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Điều này cũng sẽ đảm bảo an ninh cho đất nước chúng ta."

Các đồng minh của Ukraine tại châu Âu đang nỗ lực thảo luận để đưa ra một loạt đảm bảo an ninh cho quốc gia Đông Âu này, như triển khai lực lượng phương Tây đến Ukraine, thiết lập vùng đệm sau khi xung đột kết thúc.

Đây có thể là một phần của giải pháp hòa bình và được xây dựng để bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc tấn công có thể xảy ra trong tương lai.

Ngày 28/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông hy vọng một khuôn khổ bảo đảm an ninh cho nước này sẽ được đưa ra sớm nhất vào tuần tới.

Trước đó, hôm 21/8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh Moskva bác bỏ phương án đảm bảo an ninh cho Ukraine thông qua “sự can thiệp quân sự nước ngoài," đồng thời đề xuất một nhóm các quốc gia, trong đó có các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước khác, cùng đóng vai trò bảo đảm an ninh cho Kiev./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ukraine #Đàm phán #An ninh Nga Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Lô tên lửa Javelins được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

EU hỗ trợ Ukraine gần 200 tỷ USD trong hơn 3 năm qua

Theo Ủy ban châu Âu, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát hồi tháng 2/2022, EU đã viện trợ 168,9 tỷ euro (tương đương 197 tỷ USD) cho Kiev, trong đó 59,6 tỷ euro được phân bổ cho hỗ trợ quân sự.

Ảnh minh họa.

Mỹ: Sẵn sàng tăng cường kho vũ khí hạt nhân

Ngày 27/8, quân đội Mỹ đang được huấn luyện và sẵn sàng mở rộng kho vũ khí hạt nhân nhằm chuẩn bị cho trường hợp Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới với Nga hết hiệu lực vào tháng 2/2026.

Kiev phải hứng chịu đợt tấn công quy mô lớn từ phía Nga. (Nguồn: Telegram)

Nga không kích dữ dội thủ đô Kiev của Ukraine

Theo thông báo của giới chức địa phương, cuộc không kích đã khiến ít nhất một người thiệt mạng, 4 người bị thương và gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều công trình dân sự.