Nga nêu quan điểm về vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine

Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 29/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Maria Zakharova tuyên bố việc đảm bảo an ninh cho Ukraine trong tương lai phải là kết quả của một giải pháp hòa bình giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, thay vì là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán.

Bà Zakharova nhấn mạnh: “Điều quan trọng là phải hiểu rằng việc cung cấp bảo đảm an ninh không phải là một điều kiện, mà là kết quả của một giải pháp hòa bình dựa trên việc loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Điều này cũng sẽ đảm bảo an ninh cho đất nước chúng ta."

Các đồng minh của Ukraine tại châu Âu đang nỗ lực thảo luận để đưa ra một loạt đảm bảo an ninh cho quốc gia Đông Âu này, như triển khai lực lượng phương Tây đến Ukraine, thiết lập vùng đệm sau khi xung đột kết thúc.

Đây có thể là một phần của giải pháp hòa bình và được xây dựng để bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc tấn công có thể xảy ra trong tương lai.

Ngày 28/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông hy vọng một khuôn khổ bảo đảm an ninh cho nước này sẽ được đưa ra sớm nhất vào tuần tới.

Trước đó, hôm 21/8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh Moskva bác bỏ phương án đảm bảo an ninh cho Ukraine thông qua “sự can thiệp quân sự nước ngoài," đồng thời đề xuất một nhóm các quốc gia, trong đó có các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước khác, cùng đóng vai trò bảo đảm an ninh cho Kiev./.

Tổng thống Zelensky yêu cầu EU làm rõ các đảm bảo an ninh cho Ukraine Tổng thống Ukraine yêu cầu EU đưa ra định nghĩa rõ ràng về các đảm bảo an ninh dành cho Kiev, coi đây là một phần trong kế hoạch nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình với Moskva.