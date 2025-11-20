Các chính trị gia Đức và EU chỉ trích kế hoạch Ukraine của Mỹ

Thế giới

Nhận xét về kế hoạch hòa bình của Mỹ cho Ukraine, một số chính trị gia ở Đức và châu Âu đã chỉ trích gay gắt cả về nội dung lẫn việc châu Âu không được tham gia vào các cuộc đàm phán.

Binh sỹ Ukraine bắn lựu pháo bọc thép 2000 trong cuộc xung đột với Nga. (Nguồn: Reuters/TTXVN)
Một số chính trị gia ở Đức và châu Âu đã chỉ trích gay gắt kế hoạch hòa bình của Mỹ cho Ukraine, cả về nội dung lẫn việc châu Âu không được tham gia vào các cuộc đàm phán.

Phát biểu trên chương trình buổi sáng "Frühstart" của đài RTL/NTV, ông Thorsten Frei (Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo-CDU), người đứng đầu Văn phòng Thủ tướng Đức, cho rằng: “Với kế hoạch này, dường như ông Putin có thể đạt được các mục tiêu chiến tranh mà ông ta chưa đạt được trên chiến trường. Và đó chắc chắn sẽ là một kết quả không thể chấp nhận được.”

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul (Đảng CDU) cũng bày tỏ quan điểm tương tự, cho rằng điều kiện tiên quyết cho bất kỳ lệnh ngừng bắn nào là sự tham gia của châu Âu và Mỹ.

Một số cơ quan truyền thông đưa tin về kế hoạch hòa bình do giới lãnh đạo Mỹ và Nga đàm phán, theo đó kế hoạch kêu gọi Ukraine rút quân hoàn toàn khỏi các khu vực Donetsk và Luhansk đang tranh chấp và giảm một nửa quân số. Phần lớn tiền tuyến ở phía Nam sẽ bị đóng băng.

Các nguồn tin EU tại Brussels cho biết Mỹ đang đàm phán với cả hai bên trong cuộc xung đột, nhưng châu Âu chưa được thông tin cụ thể về kế hoạch mới. Ủy viên phụ trách chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas phát biểu tại Brussels rằng: “Để kế hoạch có hiệu quả, tất nhiên Ukraine và châu Âu phải cùng tham gia.”

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cũng yêu cầu tham vấn châu Âu trong các nỗ lực hòa bình./.

