Thế giới

Châu Âu

Thỏa thuận hòa bình cho Ukraine có thể được nhất trí ngay trong tháng 11

Tờ Politico của Mỹ dẫn lời một quan chức Nhà Trắng đưa tin các bên có thể nhất trí về một thỏa thuận hòa bình khung cho Ukraine ngay trong tuần này hoặc vào cuối tháng 11.

Hiện trường đổ nát sau một vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào thành phố Kiev, Ukraine ngày 20/12/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hiện trường đổ nát sau một vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào thành phố Kiev, Ukraine ngày 20/12/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tờ Politico của Mỹ dẫn lời một quan chức Nhà Trắng đưa tin các bên có thể nhất trí về một thỏa thuận hòa bình khung cho Ukraine ngay trong tuần này hoặc vào cuối tháng 11.

Theo Politico, kế hoạch hòa bình mới được xây dựng mà không có sự tham gia trực tiếp của Ukraine và các nước châu Âu. Tài liệu này cũng chưa có chi tiết về các đảm bảo an ninh cho Kiev, cũng như về các vùng lãnh thổ Nga đã kiểm soát.

Politico cũng tiết lộ, chính quyền Mỹ tin rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ buộc phải chấp nhận kế hoạch này dưới áp lực từ tình hình chiến sự và vụ bê bối tham nhũng đang nhấn chìm Ukraine.

Nguồn tin của tờ báo khẳng định, quan điểm của châu Âu về vấn đề này không mang tính quyết định.

Trước đó, Reuters đưa tin một phái đoàn Mỹ do Bộ trưởng Lục quân Daniel Driscoll dẫn đầu, đã đến Kiev theo lệnh của chính quyền Tổng thống Donald Trump để làm rõ tình hình và tìm cách chấm dứt giao tranh.

Tờ Wall Street Journal cũng dẫn nguồn thạo tin cho biết sau Kiev, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll có kế hoạch hội đàm với các quan chức Nga.

Còn Axios đưa tin chính quyền Mỹ được cho là đang tổ chức các cuộc tham vấn "bí mật" với phía Nga nhằm xây dựng kế hoạch giải quyết xung đột ở Ukraine./.

(Vietnam+)
#Quan hệ Ukraine và Nga #Ukraine Nga #Thỏa thuận hòa bình Nga Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Tin liên quan

Ukraine hối thúc Mỹ cung cấp vũ khí tầm xa

Ukraine hối thúc Mỹ cung cấp vũ khí tầm xa

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Mỹ duy trì khả năng cung cấp vũ khí tầm xa, đồng thời thúc giục các nước châu Âu tăng sức ép với Nga trong nỗ lực tìm giải pháp cho xung đột.

Tin cùng chuyên mục

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ vụ phá hoại đường ray xe lửa ở gần ga Mika, Ba Lan, ngày 17/11/2025. (Nguồn: PAP/TTXVN)

Ba Lan triển khai 10.000 binh sỹ sau sự cố đường sắt

Ba Lan triển khai chiến dịch "Horyzont" với sự tham gia của 10.000 binh sỹ, nhằm đối phó với mối đe dọa phá hoại đang gia tăng, đặc biệt là sau các sự cố nghiêm trọng liên quan đến hệ thống đường sắt.