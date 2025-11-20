Thỏa thuận hòa bình cho Ukraine có thể được nhất trí ngay trong tháng 11

Tờ Politico của Mỹ dẫn lời một quan chức Nhà Trắng đưa tin các bên có thể nhất trí về một thỏa thuận hòa bình khung cho Ukraine ngay trong tuần này hoặc vào cuối tháng 11.



Theo Politico, kế hoạch hòa bình mới được xây dựng mà không có sự tham gia trực tiếp của Ukraine và các nước châu Âu. Tài liệu này cũng chưa có chi tiết về các đảm bảo an ninh cho Kiev, cũng như về các vùng lãnh thổ Nga đã kiểm soát.



Politico cũng tiết lộ, chính quyền Mỹ tin rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ buộc phải chấp nhận kế hoạch này dưới áp lực từ tình hình chiến sự và vụ bê bối tham nhũng đang nhấn chìm Ukraine.

Nguồn tin của tờ báo khẳng định, quan điểm của châu Âu về vấn đề này không mang tính quyết định.



Trước đó, Reuters đưa tin một phái đoàn Mỹ do Bộ trưởng Lục quân Daniel Driscoll dẫn đầu, đã đến Kiev theo lệnh của chính quyền Tổng thống Donald Trump để làm rõ tình hình và tìm cách chấm dứt giao tranh.



Tờ Wall Street Journal cũng dẫn nguồn thạo tin cho biết sau Kiev, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll có kế hoạch hội đàm với các quan chức Nga.



Còn Axios đưa tin chính quyền Mỹ được cho là đang tổ chức các cuộc tham vấn "bí mật" với phía Nga nhằm xây dựng kế hoạch giải quyết xung đột ở Ukraine./.

Triển vọng đối thoại nhằm giải quyết cuộc xung đột Ukraine Theo giới quan sát, nỗ lực khôi phục đàm phán giữa Ukraine và Nga dường như đang có đà tiến triển, mặc dù Moskva chưa có dấu hiệu thay đổi các điều kiện chấm dứt cuộc xung đột vốn kéo dài gần 4 năm.