Triển vọng đối thoại nhằm giải quyết cuộc xung đột Ukraine

Theo giới quan sát, nỗ lực khôi phục đàm phán giữa Ukraine và Nga dường như đang có đà tiến triển, mặc dù Moskva chưa có dấu hiệu thay đổi các điều kiện chấm dứt cuộc xung đột vốn kéo dài gần 4 năm.

Trần Hải - Đài Trang
Nhân viên cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát của tòa nhà bị trúng tên lửa Nga ở Zaporizhzhia, Ukraine ngày 10/12/2024. (Ảnh: AA/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 19/11, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tờ Kommersant của Nga, Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev cho biết đối thoại giữa Nga và Mỹ đã bị đình trệ, nhưng điều này không có nghĩa là nó đã chấm dứt hoàn toàn. Các cuộc tiếp xúc vẫn đang được tiếp tục ở nhiều cấp độ khác nhau.

Trả lời câu hỏi về việc liệu đà tiến triển của hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska đã đi đến hồi kết hay chưa, ông Darchiev khẳng định hoàn toàn không phải như vậy.

Theo nhà ngoại giao Nga, ý nghĩa của cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump nằm ở việc cả hai nhà lãnh đạo đã đàm phán trên tinh thần bình đẳng và nỗ lực tìm kiếm tiếng nói chung.

Việc đối thoại sau đó bị đình trệ không có nghĩa là nó đã chấm dứt. Các cuộc tiếp xúc ở nhiều cấp độ vẫn tiếp tục, đòi hỏi sự kiên nhẫn và bền bỉ.

Đại sứ Nga cũng nhấn mạnh việc gia tăng áp lực lên Moskva để giải quyết vấn đề Ukraine là "vô ích" và nêu rõ cốt lõi của mối quan hệ Nga - Mỹ, với tư cách là các cường quốc là "nhất trí về sự chung sống không đối đầu."

Trong khi đó, cùng ngày, một quan chức cấp cao Ukraine tiết lộ Kiev đã nhận được "tín hiệu" về một gói đề xuất nhằm chấm dứt chiến tranh mà Washington đã thảo luận với Moskva. Tuy nhiên, quan chức này khẳng định Kiev không tham gia tiến trình xây dựng gói đề xuất.

Trước đó cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine thông báo một phái đoàn nước này do Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll dẫn đầu đã tới Kiev trong "chuyến tìm hiểu thực địa" và thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến Ukraine - Nga.

Theo truyền thông, Bộ trưởng Lục quân và Tham mưu trưởng Lục quân, Tướng Randy George, dự kiến sẽ gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky, các chỉ huy cấp cao và các nhà lập pháp của Ukraine trước khi gặp các quan chức Nga trong chuyến công tác này.

Theo giới quan sát, các nỗ lực khôi phục đàm phán giữa Ukraine và Nga dường như đang có đà tiến triển, mặc dù Moskva chưa có dấu hiệu thay đổi các điều kiện chấm dứt cuộc xung đột vốn kéo dài gần 4 năm./.

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

