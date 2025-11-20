Thế giới

Châu Mỹ

Tổng thống Mỹ duyệt kế hoạch 28 điểm nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine

Bản kế hoạch mới do Washington xây dựng đặt trọng tâm vào việc thiết lập các cơ chế bảo đảm an ninh cho cả hai bên, nhằm tạo nền tảng cho một nền hòa bình bền vững.

Phương Oanh
Nhân viên cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát của tòa nhà bị trúng tên lửa Nga ở Zaporizhzhia, Ukraine ngày 10/12/2024. (Ảnh: AA/TTXVN)
Nhân viên cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát của tòa nhà bị trúng tên lửa Nga ở Zaporizhzhia, Ukraine ngày 10/12/2024. (Ảnh: AA/TTXVN)

Ngày 19/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí với kế hoạch gồm 28 điểm nhằm hướng tới giải pháp cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Kênh NBC News dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết bản kế hoạch mới do Washington xây dựng đặt trọng tâm vào việc thiết lập các cơ chế bảo đảm an ninh cho cả hai bên, nhằm tạo nền tảng cho một nền hòa bình bền vững.

Để hoàn thiện đề xuất, nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong chính quyền Mỹ đã tham gia, gồm Đặc phái viên Steve Witkoff, Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và ông Jared Kushner - con rể Tổng thống Trump.

Trang Axios trước đó dẫn các nguồn tin từ cả Nga và Mỹ cho biết hai bên đã bí mật phối hợp trong quá trình xây dựng kế hoạch 28 điểm này.

Bản đề xuất được đánh giá là lấy cảm hứng từ nỗ lực thành công của ông Trump trong thỏa thuận Gaza, xoay quanh 4 trụ cột chính gồm thúc đẩy hòa bình tại Ukraine, bảo đảm an ninh, củng cố an ninh châu Âu và định hình quan hệ tương lai giữa Mỹ với Nga và Ukraine.

Ngoài ra, theo một số nguồn tin, Washington đề xuất Kiev công nhận lại tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức và trao quy chế pháp lý cho chi nhánh địa phương của Giáo hội Chính thống Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từng xác nhận rằng lãnh đạo Nga và Mỹ đã thảo luận về lộ trình hòa bình cho Ukraine trong cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 8 tại Alaska (Mỹ), song cho biết chưa có bước tiến mới kể từ đó./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Căng thẳng Nga-Ukraine #Tổng thống Mỹ Donald Trump #Giải quyết xung đột #Hòa bình bền vững Mỹ Nga Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Mối liên quan giữa tóc bạc và nguy cơ ung thư

Các nhà khoa học đã tìm hiểu cơ chế khi các tế bào sắc tố trong tóc và da của con người "tự hủy" khi bị tổn thương, như một phần trong nỗ lực của cơ thể nhằm tự bảo vệ trước căn bệnh ung thư.

Cảnh đẹp mùa thu tại Huntsville, Ontario, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada - điểm đến yêu thích của phụ nữ Mỹ

Theo cuộc thăm dò của Gallup, nhiều phụ nữ Mỹ muốn rời khỏi đất nước và chuyển đến nơi khác, trong đó, 11% chọn Canada là điểm đến ưu tiên, cao hơn các điểm đến khác là New Zealand, Italy và Nhật Bản.