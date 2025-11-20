Tổng thống Mỹ duyệt kế hoạch 28 điểm nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine

Ngày 19/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí với kế hoạch gồm 28 điểm nhằm hướng tới giải pháp cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Kênh NBC News dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết bản kế hoạch mới do Washington xây dựng đặt trọng tâm vào việc thiết lập các cơ chế bảo đảm an ninh cho cả hai bên, nhằm tạo nền tảng cho một nền hòa bình bền vững.

Để hoàn thiện đề xuất, nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong chính quyền Mỹ đã tham gia, gồm Đặc phái viên Steve Witkoff, Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và ông Jared Kushner - con rể Tổng thống Trump.

Trang Axios trước đó dẫn các nguồn tin từ cả Nga và Mỹ cho biết hai bên đã bí mật phối hợp trong quá trình xây dựng kế hoạch 28 điểm này.

Bản đề xuất được đánh giá là lấy cảm hứng từ nỗ lực thành công của ông Trump trong thỏa thuận Gaza, xoay quanh 4 trụ cột chính gồm thúc đẩy hòa bình tại Ukraine, bảo đảm an ninh, củng cố an ninh châu Âu và định hình quan hệ tương lai giữa Mỹ với Nga và Ukraine.

Ngoài ra, theo một số nguồn tin, Washington đề xuất Kiev công nhận lại tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức và trao quy chế pháp lý cho chi nhánh địa phương của Giáo hội Chính thống Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từng xác nhận rằng lãnh đạo Nga và Mỹ đã thảo luận về lộ trình hòa bình cho Ukraine trong cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 8 tại Alaska (Mỹ), song cho biết chưa có bước tiến mới kể từ đó./.

Thỏa thuận hòa bình cho Ukraine có thể được nhất trí ngay trong tháng 11 Tờ Politico của Mỹ dẫn lời một quan chức Nhà Trắng đưa tin các bên có thể nhất trí về một thỏa thuận hòa bình khung cho Ukraine ngay trong tuần này hoặc vào cuối tháng 11.