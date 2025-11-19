Điện Kremlin: Nga chưa nhận được đề xuất nối lại đàm phán từ Ukraine

Ngày 18/11, Nga cho biết chưa nhận được phản hồi từ phía Ukraine về sáng kiến hòa bình do Moskva đưa ra, cũng như không có thông tin về việc Kiev sẵn sàng nối lại đàm phán với Moskva.

Tuyên bố được đưa trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết có kế hoạch đến Thổ Nhĩ Kỳ và gặp lãnh đạo nước này nhằm khôi phục tiến trình ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

Phát biểu tại họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ đến nay chưa nhận được bất cứ thông tin gì từ phía Kiev.

Nhắc đến thông báo của ông Zelensky về việc gặp gỡ chính giới Thổ Nhĩ Kỳ tại Istanbul ngày 19/11, ông Peskov cho biết Moskva không cử đại diện tham dự các cuộc gặp này, và Điện Kremlin sẽ đợi kết quả cuộc gặp này.

Theo ông, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đối thoại nếu phía Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ thấy cần thiết phải thông báo cho Moskva về kết quả các cuộc gặp.

Thông tin về cuộc gặp tại Thổ Nhĩ Kỳ được ông Zelensky đưa ra trong chuyến thăm Tây Ban Nha.

Nhấn mạnh ưu tiên mục tiêu sớm kết thúc xung đột, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết sẽ đề xuất các giải pháp với các đối tác trong cuộc gặp sắp tới tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Burhanettin Duran, người đứng đầu bộ phận cơ quan truyền thông của Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết Tổng thống nước này Recep Tayyip Erdogan sẽ gặp người đồng cấp Ukraine thảo luận về các nỗ lực thiết lập lệnh ngừng bắn và đạt được giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Có thông tin rằng Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cũng sẽ tham gia cuộc gặp tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, một nguồn tin riêng từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ sau đó khẳng định Tổng thống Erdogan sẽ chỉ gặp Tổng thống Zelensky tại Ankara chứ không gặp ông Witkoff.

Thổ Nhĩ Kỳ từng là địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán giữa đại diện Ukraine và Nga vào mùa Xuân năm 2022 và đầu năm nay, nhưng những cuộc gặp đó đã không đạt được đột phá nào về lệnh ngừng bắn hoặc giải pháp hòa bình.

Kể từ cuộc gặp mặt trực tiếp cuối cùng ở Istanbul vào tháng 7, Kiev và Moskva chưa tiến hành thêm cuộc đàm phán nào./.

