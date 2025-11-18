Thế giới

Châu Âu

Ukraine cần chiến thuật mới để chặn đà tiến của Nga

Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine cho rằng Kiev cần tăng mạnh số lượng thiết bị bay không người lái (UAV) và thay đổi chiến thuật để chặn đà tiến của Moskva.

Một toà nhà bị hư hỏng sau vụ không kích của Nga xuống quận Shevchenkivskyi ở Thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 21/7/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)
Một toà nhà bị hư hỏng sau vụ không kích của Nga xuống quận Shevchenkivskyi ở Thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 21/7/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine Oleksandr Pivnenko nhấn mạnh khi mùa Đông cận kề và Nga điều chỉnh chiến thuật, Kiev cần tăng mạnh số lượng thiết bị bay không người lái (UAV) và thay đổi chiến thuật để chặn đà tiến của Moskva.

Ông Pivnenko đã thừa nhận Nga vẫn vượt trội về nhân lực sau gần 4 năm chiến tranh ở Ukraine, trong khi hai bên đạt thế cân bằng về UAV tại các chiến trường chủ chốt.

Ông lưu ý Nga đang đổi chiến thuật tại Pokrovsk, đưa quân vào theo nhóm nhỏ và dựa vào UAV để yểm trợ và xác định mục tiêu.

Để đối phó tình trạng thiếu hụt binh lực, Ukraine cần nhanh chóng tận dụng sự thay đổi công nghệ và chiến thuật, cũng như có cách phối hợp hiệu quả hơn các “tầng” hoạt động của UAV tránh chồng chéo.

Kể từ khi được bổ nhiệm năm 2023, ông Pivnenko tập trung vào việc tăng số lượng và chủng loại UAV, mở rộng huấn luyện và cải thiện tinh thần binh sỹ.

Ông cho rằng quân đội cần linh hoạt, hành động nhanh và trao cơ hội cho các chỉ huy trẻ quyết đoán hơn./.

(Vietnam+)
#Căng thẳng Nga-Ukraine #Thiết bị bay không người lái #Chiến thuật Nga Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Nga tuyên bố bắn hạ 36 UAV trong đêm

Nga tuyên bố bắn hạ 36 UAV trong đêm

Nga cho biết lực lượng phòng không đã phát hiện và bắn hạ 36 UAV trong đêm 16–17/11 tại nhiều khu vực, gồm Bryansk, Tambov, Ulyanovsk và Voronezh, trong bối cảnh giao tranh vẫn diễn biến phức tạp.

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Cộng hòa Séc

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Cộng hòa Séc

Séc nằm trong nhóm 10 nước đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam; là nước đầu tiên ở Trung Đông Âu thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược với Việt Nam.

Phó Thủ tướng Lars Klingbeil là đại diện chính phủ đầu tiên thăm Trung Quốc. (Ảnh: DW)

Trung Quốc-Đức tái khởi động đối thoại cấp cao

Đối thoại Tài chính được kỳ vọng mang lại bước tiến mới trong quan hệ song phương, mở đường cho các chuyến thăm cấp cao hơn trong thời gian tới, hỗ trợ hai nền kinh tế định hình hướng hợp tác phù hợp.

Lực lượng an ninh gác bên ngoài bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris, Pháp. (Nguồn: THX/TTXVN)

EU dự kiến cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế 2026

Bản báo cáo triển vọng, dự kiến công bố tại Brussels vào ngày 17/11, sẽ chỉ ra tác động từ các mối đe dọa thương mại và việc Mỹ áp đặt thuế quan, những yếu kém của Đức và bất ổn chính trị tại Pháp.