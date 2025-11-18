Nga chỉ trích Pháp cung cấp tiêm kích cho Ukraine

Nga ngày 18/11 đã lên án việc Pháp ký thỏa thuận cung cấp tới 100 máy bay tiêm kích Rafale cho Ukraine, bày tỏ lấy làm tiếc về động thái đổ thêm dầu vào chiến tranh này.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: “Paris không hề đóng góp cho hòa bình, mà ngược lại đang thổi bùng tâm lý quân phiệt và ủng hộ chiến tranh.”

Trước đó, hôm 17/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông đã ký ý định thư với Pháp nhằm mua tới 100 máy bay tiêm kích Rafale F4.

Trong một diễn biến liên quan, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố đại diện Nga sẽ không tham gia các cuộc thảo luận về Ukraine dự kiến diễn ra tại Istanbul vào ngày 19/11.

Thay vào đó, theo ông Peskov, Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng trao đổi với Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ về kết quả các cuộc thảo luận.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ nhằm khởi động lại đối thoại với Nga để chấm dứt xung đột. Một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff dự kiến tham dự sự kiện này./.

