Ukraine cải tổ doanh nghiệp năng lượng sau bê bối tham nhũng 100 triệu USD

Theo AFP, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/11 thông báo cải tổ các doanh nghiệp năng lượng nhà nước sau khi bê bối tham nhũng trong lĩnh vực này - vốn đang chịu thiệt hại nặng nề do các cuộc tấn công của Nga.

Các điều tra viên chống tham nhũng cho biết khoảng 100 triệu USD đã bị biển thủ trong ngành năng lượng, khiến công chúng phẫn nộ trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga gây ra tình trạng mất điện nghiêm trọng.

Ông Zelensky đã yêu cầu 2 bộ trưởng từ chức vì liên quan vụ tham nhũng và áp đặt trừng phạt đối với một cựu đối tác kinh doanh bị cáo buộc là chủ mưu.

Trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho biết: “Chúng tôi bắt đầu cải tổ các doanh nghiệp nhà nước chủ chốt trong ngành năng lượng. Bên cạnh việc kiểm toán toàn diện các hoạt động tài chính, ban lãnh đạo của các doanh nghiệp này sẽ được thay đổi."

Ông kêu gọi thành lập hội đồng giám sát mới cho Energoatom - công ty điện hạt nhân nhà nước liên quan bê bối, “trong vòng một tuần” để tiến hành “cải tổ toàn diện bộ máy quản lý."

Tổng thống Ukraine cũng đề nghị sớm bổ nhiệm người đứng đầu mới cho công ty thủy điện Ukrhydroenergo và thúc đẩy các cải cách đối với tập đoàn dầu khí Naftogaz cùng đơn vị vận hành hệ thống khí đốt quốc gia./.

