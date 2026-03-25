Mở rộng hợp tác nhân lực giữa doanh nghiệp Đức và thị trường lao động Việt Nam

Trong bối cảnh nền kinh tế Đức tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động, đặc biệt trong khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhiều công ty Đức đang chủ động tìm kiếm nguồn nhân lực từ nước ngoài nhằm bảo đảm duy trì sản xuất và phát triển lâu dài.

Một trong những doanh nghiệp đang triển khai chiến lược này là BGWind GmbH, đơn vị thuộc mạng lưới Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức (BVMW), đang lựa chọn Việt Nam là thị trường nhân lực trọng điểm trong kế hoạch mở rộng của mình.

Bài toán thiếu lao động vẫn đang là thách thức lớn đối với nền kinh tế Đức. Cuộc khảo sát do Viện nghiên cứu kinh tế (Ifo) thực hiện, tháng 1/2026, cho biết có khoảng 22,7% doanh nghiệp Đức thiếu lao động có chuyên môn.

Ở góc nhìn dài hạn, nghiên cứu của Viện nghiên cứu thị trường lao động và nghề nghiệp IAB thuộc Cơ quan liên bang về việc làm (BA), cho rằng Đức cần nhập cư ròng khoảng 400.000 người mỗi năm để duy trì lực lượng lao động trong tương lai.

Trong bối cảnh đó, khối doanh nghiệp Mittelstand, mà đại diện là BVMW, đang đóng vai trò trung tâm. Theo số liệu thống kê, khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, được coi là “xương sống” của nền kinh tế, chiếm hơn 99% số doanh nghiệp chịu thuế bán hàng tại Đức, tạo ra khoảng 70% việc làm và 80% vị trí đào tạo nghề, với khoảng 3,3 triệu doanh nghiệp đang hoạt động. Việc bảo đảm nguồn nhân lực vì thế trở thành yếu tố sống còn đối với nhiều công ty trong khối này.

Với nhu cầu này, BGWind GmbH chọn Việt Nam là điểm đến để tìm kiếm lao động. Từ tháng 11/2025, Bộ Nội vụ Việt Nam đã cấp phép cho BGWind GmbH tuyển dụng lao động tại Việt Nam. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để doanh nghiệp triển khai các chương trình tuyển chọn một cách bài bản, lâu dài và minh bạch.

Sau hai đợt tuyển dụng vào tháng 11/2025 và mới nhất là tuần thứ ba của tháng 3/2026, BGWind GmbH đã chọn được hơn 30 ứng viên đến từ nhiều trường nghề, cao đẳng và đại học khác nhau trên toàn quốc. Việc doanh nghiệp trực tiếp sang Việt Nam nhiều lần để tuyển dụng, cho thấy sự nghiêm túc cũng như niềm tin ngày càng lớn đối với nguồn lao động Việt Nam.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, BGWind GmbH dự kiến tuyển khoảng 200 lao động, với quy mô mỗi đợt mới từ 25 đến 60 người, và đặt mục tiêu dài hơn là tiếp cận khoảng 300 lao động để phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất.

BGWind dự kiến sẽ tổ chức các chuyến công tác tuyển dụng tại Việt Nam với tần suất khoảng mỗi tháng một lần và gần nhất là tháng cuối 4/2026. Để tìm được nguồn nhân lực kỹ thuật cao, trong chương trình làm việc, BGWind GmbH sẽ tiếp xúc với nhiều cơ sở đào tạo, trong đó có Trường Đại học Công nghiệp Việt-Hungary, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, Trường Đại học Điện lực và một số trường ở Nghệ An…

Ngoài ra, doanh nghiệp cùng đại diện của BVMW cũng mong muốn làm việc với Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và cung ứng lao động.

Tiêu chuẩn tuyển chọn của BGWind GmbH tập trung vào sinh viên đã tốt nghiệp các trường nghề, cao đẳng và đại học trên toàn Việt Nam, đặc biệt trong các ngành kỹ thuật, cơ khí, điện, xây dựng và công nghiệp.

BGWind GmbH là doanh nghiệp chuyên sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn chất lượng cao phục vụ ngành năng lượng gió. Tại nhà máy ở Kavelstorf, gần Rostock, bang Mecklenburg-Vorpommern (Đức), công ty sản xuất các cấu kiện bê tông đặc biệt dùng để xây dựng tháp điện gió hybrid hiện đại, cho phép tuabin đạt chiều cao lớn hơn và hiệu suất phát điện cao hơn.

Doanh nghiệp cho biết việc mở rộng sản xuất trong lĩnh vực năng lượng tái tạo khiến nhu cầu nhân lực tăng mạnh, trong khi nguồn lao động trong nước không đủ đáp ứng. Vì vậy, việc tuyển dụng tại Việt Nam được xem là chiến lược lâu dài để bảo đảm năng lực vận hành và phát triển.

Việc BGWind GmbH liên tiếp tổ chức các đợt tuyển dụng tại Việt Nam cũng phản ánh xu hướng hợp tác ngày càng sâu sắc giữa cộng đồng doanh nghiệp Đức và thị trường lao động Việt Nam. Đối với doanh nghiệp Đức, đây là giải pháp quan trọng để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực. Đối với người lao động Việt Nam, đây là cơ hội tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định và có triển vọng phát triển nghề nghiệp tại Đức.

Sự hiện diện thường xuyên của BGWind tại Việt Nam không chỉ được xem là dấu hiệu cho thấy niềm tin của doanh nghiệp Đức đối với chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam, mà còn mở ra hướng hợp tác bền vững hơn giữa hai nền kinh tế trong lĩnh vực lao động, đào tạo và đầu tư trong những năm tới.

Cùng với các hoạt động tuyển dụng, vai trò kết nối của đại diện BVMW tại Việt Nam ngày càng rõ nét. Thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp Đức tiếp cận thị trường, tìm kiếm đối tác đào tạo và nguồn lao động phù hợp, BVMW đang góp phần đưa ngày càng nhiều doanh nghiệp Đức đến Việt Nam không chỉ để tuyển dụng mà còn để tìm kiếm cơ hội đầu tư lâu dài.

Nhiều doanh nghiệp Đức đánh giá người lao động Việt Nam có các phẩm chất phù hợp với môi trường làm việc tại Đức như chăm chỉ, kỷ luật, cầu tiến và khả năng thích nghi văn hóa tốt. Đây là những yếu tố đặc biệt được coi trọng trong khối Mittelstand, nơi đề cao sự ổn định và gắn bó lâu dài./.

