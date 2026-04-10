Việt Nam và Đức thúc đẩy hợp tác lao động

Ngày 9/4 tại Berlin, trong buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Nguyễn Đắc Thành, Quốc vụ khanh Bộ Lao động và các vấn đề xã hội Đức Leonie Gebers, khẳng định mong muốn đưa hợp tác lao động trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Đức.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, buổi làm việc của lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại trụ sở Bộ Lao động và các vấn đề xã hội Đức nhằm trao đổi những biện pháp đẩy mạnh hợp tác lao động, đào tạo nghề, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý của hai nước trong thời gian tới.

Quốc vụ khanh Leonie Gebers đánh giá cao những hoạt động mà các Bộ, ngành và Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin đã tích cực triển khai để cụ thể hóa kết quả của Diễn đàn hợp tác lao động Việt Nam-Đức, tổ chức tại thành phố Leipzig (Đức) hồi tháng 12/2025 nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Bà Gebers chia sẻ những đánh giá tốt đẹp của các chính trị gia, các chính quyền địa phương về sự hội nhập thành công và đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Đức.

Bà khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan của Việt Nam, trước mắt là lên kế hoạch tổ chức tọa đàm trực tuyến nhằm trao đổi các thực tiễn tốt, ký kết thỏa thuận hợp tác, tăng cường các biện pháp quản lý, hướng tới đưa hợp tác lao động trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Nội vụ Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành đề nghị Quốc vụ khanh Gebers thúc đẩy việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và bang Thuringia (Thüringen), nhằm thiết lập khuôn khổ triển khai tuyển chọn, đào tạo nghề, ngoại ngữ cho lao động Việt Nam tại bang này.

Cùng ngày, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành đã thăm và làm việc với Hiệp hội Kinh tế và Ngoại thương Đức (BWA) tại Berlin. Tiếp Đại sứ tại trụ sở BWA có ông Andreas Hube, Giám đốc điều hành liên bang BWA; ông Urs Unkauf, Giám đốc đối ngoại BWA; và ông Rolf Schulze, Chủ tịch Hội Đức-Việt, cựu Đại sứ Đức tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc với hiệp hội kinh tế-đối ngoại kết hợp với nghiên cứu chính sách này, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành đánh giá cao sự hỗ trợ của Hiệp hội đối với hoạt động của Đại sứ quán trong thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước.

Đại sứ cho biết hàng năm, ở Việt Nam có nhiều hội chợ triển lãm quy mô lớn như Hội chợ Mùa Xuân/Hè/Thu/ Đông, Hội chợ Vietnam Expo, và Triển lãm quốc tế chuỗi cung ứng, quy tụ rất nhiều nhà sản xuất và xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam.

Đại sứ mong muốn Hiệp hội BWA sẽ quan tâm tổ chức các đoàn doanh nghiệp Đức sang tham dự các sự kiện quan trọng trong kết nối giao thương này.

Thay mặt BWA, Giám đốc đối ngoại Urs Unkauf cũng thông tin về các hoạt động của Hiệp hội trong thời gian vừa qua để hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp, tổ chức của Việt Nam với các đối tác Đức.

Từ thực tiễn các hoạt động, ông đề nghị các địa phương Việt Nam cần xây dựng và quảng bá tốt hơn thương hiệu và thế mạnh của mình để kết nối hiệu quả với các đối tác Đức.

Ông cũng cho biết các doanh nghiệp Đức ngày càng quan tâm đến Việt Nam và khẳng định BWA sẵn lòng đăng cai tổ chức các hoạt động tọa đàm hay kết nối doanh nghiệp và chuyên gia hai nước.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội Đức-Việt Rolf Schulze chia sẻ các doanh nghiệp Đức rất quan tâm đến câu chuyện thành công của Việt Nam. Ông cho rằng trong thời gian qua hợp tác Việt Nam-Đức đã có rất nhiều dấu ấn trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa nhưng cần ưu tiên tập trung hơn cho hợp tác kinh tế trong thời gian tới./.

