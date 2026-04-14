Phú Quốc chạy đua tiến độ các dự án điện phục vụ APEC 2027

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tập trung nguồn lực đầu tư các dự án lưới điện trọng điểm trên đảo, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ sự phát triển của đặc khu Phú Quốc, đặc biệt là Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Theo EVNSPC, hiện nguồn cung cấp điện cho Phú Quốc dựa vào hai nguồn 110kV gồm: Trạm biến áp 110kV Phú Quốc (2x63MVA) qua tuyến cáp ngầm Hà Tiên-Phú Quốc và Trạm biến áp 110kV Nam Phú Quốc (2x63MVA) qua đường dây 220kV Kiên Bình-Phú Quốc. Tuy nhiên, hai nguồn này chưa được liên kết, tiềm ẩn nguy cơ mất điện diện rộng nếu một nguồn gặp sự cố.

Theo thống kê phụ tải của Công ty Điện lực An Giang, trong thời gian diễn ra Hội nghị Cấp cao APEC 2027, phụ tải cực đại dự kiến đạt khoảng 332 MVA, vượt tổng công suất hiện hữu của các trạm biến áp (315 MVA). Riêng khu vực Nam đảo Phú Quốc dự kiến cần khoảng 155 MVA, trong khi công suất hiện tại mới đạt 126 MVA.

Ông Nguyễn Ngọc Thông, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Điện lực miền Nam, cho biết để bảo đảm cung cấp điện an toàn, tin cậy cho đặc khu Phú Quốc, EVNSPC đã chủ động đầu tư 3 dự án trọng điểm, triển khai thi công cấp bách gồm: Trạm biến áp 220kV Phú Quốc; đường dây 110kV Phú Quốc-Bắc Phú Quốc; đường dây 110kV Phú Quốc-Nam Phú Quốc.

Khi hoàn thành, các dự án sẽ được cấp nguồn 110kV, đáp ứng tiêu chí N-1, nâng tổng năng lực cung cấp điện lên 315 MVA, bảo đảm vận hành hệ thống an toàn, tin cậy, phục vụ APEC 2027 và nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Cụ thể, Trạm biến áp 220kV Phú Quốc có quy mô 2x250MVA, kèm 2 tuyến đường dây 220kV dài 17,9km, tổng mức đầu tư 877,6 tỷ đồng, dự kiến đóng điện tháng 11/2026. Đường dây 110kV Phú Quốc-Nam Phú Quốc dài 19,93km, tổng mức đầu tư 934 tỷ đồng, dự kiến đóng điện tháng 4/2026. Đường dây 110kV Phú Quốc-Bắc Phú Quốc quy mô 2 mạch, dài 2x20,7km, tổng mức đầu tư 352,97 tỷ đồng, dự kiến đóng điện tháng 6/2026.

Hiện chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang nỗ lực vượt khó, thi công nước rút nhằm đưa các công trình vào vận hành đúng tiến độ trong năm 2026, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho Phú Quốc và phục vụ sự kiện APEC 2027.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thông, EVNSPC, Ban Quản lý Dự án Điện lực miền Nam cùng các đơn vị liên quan và nhà thầu đã ưu tiên tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công. Lãnh đạo EVNSPC thường xuyên có mặt tại công trường kiểm tra, giám sát; đồng thời làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc để tháo gỡ khó khăn, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng và đặc khu Phú Quốc phối hợp chặt chẽ với ngành điện, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục theo quy định; đồng thời tăng cường vận động người dân bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ và an ninh trật tự phục vụ thi công.

Tuy nhiên, cả 3 dự án điện tại Phú Quốc hiện vẫn gặp nhiều “điểm nghẽn” trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ. Nguyên nhân chủ yếu do giá bồi thường thấp hơn thị trường nên người dân chưa đồng thuận; tình trạng mua bán, chuyển nhượng đất qua nhiều chủ gây khó khăn cho việc xác minh; một số hộ dân thiếu hợp tác. Ngoài ra, dự án đường dây 110kV Phú Quốc-Bắc Phú Quốc còn có 24 vị trí vướng do chưa có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng.

Song song với việc phối hợp địa phương tháo gỡ vướng mắc, EVNSPC và các nhà thầu đã sẵn sàng về nhân lực, vật tư, thiết bị; có mặt bằng đến đâu thi công đến đó, quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tại các công trường điện ở Phú Quốc, không khí thi công diễn ra khẩn trương với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa.” Các đơn vị tăng ca, làm đêm để bảo đảm tiến độ đóng điện theo cam kết. Mỗi hạng mục công trình được hoàn thành là bước chuẩn bị quan trọng để Phú Quốc sẵn sàng đón bạn bè quốc tế tại Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Để các công trình về đích đúng tiến độ, bên cạnh nỗ lực của chủ đầu tư và chính quyền, rất cần sự đồng thuận, chia sẻ của người dân. Việc bàn giao “mặt bằng sạch” không chỉ là tuân thủ pháp luật mà còn là đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Phú Quốc, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế./.

