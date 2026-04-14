Gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tăng tốc hai dự án cầu vượt sông Hồng

Ngày 14/4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và tiến độ triển khai hai dự án giao thông trọng điểm là cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo trên địa bàn phường Hồng Hà.

Hai công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông Thủ đô, góp phần giảm tải áp lực qua sông Hồng, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị và tạo động lực tăng trưởng cho khu vực hai bên bờ.

Đồng thuận từ cơ sở

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Hồng Hà Bùi Tuấn Anh cho biết, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ hai dự án đến nay đã đạt khoảng 95%, cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra.

Theo ông Bùi Tuấn Anh, khối lượng công việc lớn, thời gian triển khai ngắn, song với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố, cùng sự phối hợp của các sở, ngành và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cơ sở, địa phương đã đạt được những kết quả tích cực. Các tổ chức đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và cán bộ cơ sở trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động, giải quyết từng trường hợp cụ thể.

Thực tế triển khai cho thấy mỗi hộ dân có hoàn cảnh, nguyện vọng khác nhau, do đó địa phương chủ động tổ chức đối thoại trực tiếp, giải quyết các kiến nghị trong phạm vi chính sách, đồng thời tổng hợp các nội dung vượt thẩm quyền để báo cáo Thành phố xem xét, tháo gỡ kịp thời.

Địa phương cam kết hoàn thành các hạng mục trọng điểm theo tiến độ trước ngày 15/4, phấn đấu xử lý dứt điểm các nội dung còn lại chậm nhất trước ngày 30/4; tiếp tục hoàn thiện các thủ tục tái định cư, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy đa số người dân đồng thuận, nhiều hộ chủ động di dời trước, tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai dự án – yếu tố then chốt giúp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu (dự án thành phần 2) có chiều dài khoảng 5,15km, tổng mức đầu tư hơn 15.498 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng hiện đạt gần 80% tổng diện tích, riêng tại phường Hồng Hà đạt trên 63%.

Toàn tuyến đã bố trí 14 mũi thi công với các hạng mục cầu chính dây văng, cầu đúc hẫng, cầu dẫn, hầm và hạ tầng kỹ thuật. Một số hạng mục quan trọng như cọc khoan nhồi trụ chính, hầm chui và nút giao Nghi Tàm đang được triển khai đồng bộ.

Dự án phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý II/2027, với điều kiện các địa phương bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Đối với Dự án cầu Trần Hưng Đạo, quy mô đầu tư gồm nhiều dự án thành phần; cầu chính dài khoảng 4,18km, kết cấu vòm thép hiện đại, bảo đảm 6 làn xe cơ giới cùng các làn dành cho xe đạp và người đi bộ. Tổng mức đầu tư khoảng 16.226 tỷ đồng, triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai tại nhiều phường, với tổng diện tích thu hồi khoảng 30,95ha. Về thi công, nhà đầu tư đã triển khai nhiều mũi thi công cọc khoan nhồi, bệ trụ, cầu dẫn và các hạng mục phụ trợ; tiến độ tổng thể cũng được xác định hoàn thành trong quý II/2027, phục vụ các sự kiện lớn của quốc gia.

Tuy nhiên, cả hai dự án vẫn gặp một số khó khăn, chủ yếu liên quan đến việc bàn giao mặt bằng chưa đồng bộ, di chuyển hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi và các yếu tố liên quan đến đất quốc phòng, hệ thống điện.

Các hạng mục cọc khoan nhồi, bệ trụ cầu Trần Hưng Đạo đang được thi công đồng bộ. Tiến độ tổng thể cầu Trần Hưng Đạo được kiểm soát chặt chẽ, hướng tới hoàn thành vào quý 2/2027. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn”

Ông Nguyễn Nam Thùy, Trưởng Ban quản lý dự án cầu Trần Hưng Đạo (Tập đoàn Sun Group), cho biết nhà đầu tư đã cơ bản sẵn sàng tiếp nhận mặt bằng để triển khai thi công.

Vị trí đường găng quan trọng nhất là trụ TC1 đang được địa phương tích cực vận động người dân bàn giao; khi hoàn thành hạng mục này, tiến độ cầu chính sẽ được “giải phóng”, tạo điều kiện thi công đồng loạt.

Nhà đầu tư đã chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực; ngay sau khi nhận mặt bằng sẽ triển khai thi công, bảo đảm tiến độ vượt lũ và mục tiêu hoàn thành cầu chính vào quý 2/2027.

Đồng thời, đơn vị thi công cũng chủ động điều chỉnh kế hoạch, phương án kỹ thuật phù hợp với tiến độ bàn giao mặt bằng thực tế, bảo đảm không làm gián đoạn tổng tiến độ dự án.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố nhấn mạnh hai dự án không chỉ là công trình giao thông mà còn có vai trò chiến lược trong tháo gỡ các “điểm nghẽn” hạ tầng, mở rộng không gian phát triển đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung giải quyết dứt điểm từng nội dung công việc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng – yếu tố quyết định tiến độ toàn dự án.

Chính quyền địa phương phải đẩy nhanh tiến độ, bàn giao đến đâu sạch đến đó; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng thuận và ủng hộ chủ trương của Thành phố và Nhà nước.

Cùng với đó, cần bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân trong quá trình thu hồi đất, bố trí tái định cư; kịp thời giải quyết kiến nghị, không để phát sinh điểm nóng. Đối với chủ đầu tư và nhà thầu, cần rà soát tiến độ, xây dựng kế hoạch thi công chi tiết theo từng mốc thời gian; huy động tối đa nguồn lực, có mặt bằng đến đâu triển khai đến đó, bảo đảm tiến độ thực chất.

Một nội dung quan trọng khác được nhấn mạnh là bảo vệ môi trường trong thi công. Các đơn vị phải kiểm soát chặt việc vận chuyển vật liệu, xử lý bụi, tiếng ồn, chất thải; thực hiện nghiêm nguyên tắc “thi công đến đâu, gọn gàng đến đó,” hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Ngay tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở cùng các chủ đầu tư, nhà thầu nỗ lực cao nhất để bảo đảm tiến độ hai dự án; công tác giải phóng mặt bằng phải hoàn thành đúng cam kết; các vướng mắc liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, đất quốc phòng, hệ thống điện phải được xử lý khẩn trương, không để kéo dài.

Mục tiêu xuyên suốt là đưa cả hai dự án vào khai thác trong quý II/2027, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao chất lượng sống cho người dân Thủ đô.

Thông điệp từ buổi kiểm tra thể hiện rõ tinh thần chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và sự đồng thuận từ cơ sở; khi chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng chung mục tiêu, các công trình trọng điểm không chỉ hoàn thành đúng tiến độ mà còn trở thành biểu tượng cho sự phát triển hiện đại, bền vững của Hà Nội trong giai đoạn mới./.

Không để nhà thầu thi công dự án cầu Tứ Liên phải đợi mặt bằng Ngay từ khi triển khai thực hiện dự án, chính quyền phường Hồng Hà đã chú trọng tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ và tự nguyện thực hiện theo chủ trương, kế hoạch đã đặt ra.