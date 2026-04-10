Không để nhà thầu thi công dự án cầu Tứ Liên phải đợi mặt bằng

Hiện nay, dự án cầu Tứ Liên (Hà Nội) đang trong giai đoạn đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công triển khai thực hiện công trình.

Quá trình giải phóng mặt bằng, chính quyền phường Hồng Hà (Hà Nội) đã đặc biệt chú trọng tới việc tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân thuộc diện phải di dời; đồng thời khẳng định sẽ hoàn tất giải phóng mặt bằng đúng tiến độ thi công, không để nhà thầu thi công phải đợi mặt bằng.

Ngay từ khi triển khai thực hiện dự án, chính quyền phường Hồng Hà đã chú trọng tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ và tự nguyện thực hiện theo chủ trương, kế hoạch đã đặt ra.

Song song đó, phường chủ động đề xuất, kiến nghị thành phố một số nội dung nhằm bảo đảm tốt hơn quyền lợi chính đáng của người dân.

Phường Hồng Hà đã đề xuất, kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội bổ sung chính sách hỗ trợ tạm cư đối với các hộ có đất ở hợp pháp phải thuê nhà trong thời gian xây dựng nơi ở mới.

Trước thực tế một số hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, không có nơi ở nào khác, chưa đủ điều kiện tái định cư..., phường đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù cho những trường hợp này được thuê, mua nhà ở xã hội.

Cùng đó, có hướng dẫn cụ thể về xác định nguồn gốc đất ngoài bãi để làm căn cứ xây dựng phương án bồi thường phù hợp.

Tổng cộng, phường Hồng Hà đã điều tra, kiểm đếm 732 thửa đất (đạt 100%); phê duyệt 332 phương án (đối với 521 thửa đất); đã bàn giao mặt bằng 179.122,80 m2, chiếm tỷ lệ 90% diện tích dự án có xây dựng trụ cầu (chiếm 60,96%% diện tích đất toàn bộ dự án), thuộc phạm vi thi công 29/38 trụ cầu chính (P10 đến P37) và 17/24 trụ phụ trên đường Âu Cơ, Nghi Tàm. Đồng thời, phường cũng đã tổ chức bốc thăm tái định cư cho 169 trường hợp/183 lô đất tại xã Thư Lâm.

Ông Lê Hồng Thắng - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà cho biết, hiện tại, người dân sinh sống tại các khu vực vị trí từ đất bãi bồi ven sống, đất nông nghiệp, đất công và đất đã có giấy sử dụng đất… đều tự giác phối hợp và bàn giao mặt bằng sớm cho chính quyền địa phương.

Tại các khu vực còn lại, phường đang tập trung cao độ thực hiện giải phóng mặt bằng, đảm bảo không để nhà thầu thi công phải đợi mặt bằng.

Đối với các kiến nghị của người dân, những vướng mắc liên quan đến hồ sơ quản lý, xác nhận, điều tra đất đai, vướng mắc về giá bồi thường… phường Hồng Hà đang chủ động phối hợp giải quyết nhanh chóng, đảm bảo tiến độ thi công.

Phường đã chủ động làm việc với chính quyền nơi người dân tái định cư (Ủy ban Nhân dân xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội) và cơ quan thuế để phối hợp giải quyết toàn bộ nội dung liên quan đến tiền sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính và các thủ tục khác.

Qua đó, tạo điều kiện, hỗ trợ người dân từ việc cấp phép xây dựng, cấp điện, nước đến việc nhập hộ khẩu, đăng ký học cho con em, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi tái định cư...

Ông Hà Văn Dự (ở số nhà 21, ngõ 310, đường Nghi Tàm, phường Hồng Hà) cho biết, trong các buổi họp, người dân trên địa bàn được lắng nghe chính quyền phường Hồng Hà công khai phương án đền bù, phổ biến cụ thể các chính sách của Nhà nước; được giải đáp thắc mắc và tham gia đóng góp ý kiến một cách công khai, minh bạch. Điều này tạo tâm lý yên tâm cho người dân.

"Dẫu biết việc di dời, thay đổi nơi ở là có chút xáo trộn, nhưng vì lợi ích chung của Thủ đô và tương lai con em mình, gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ và sẵn sàng bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm của chính quyền, khu tái định cư sẽ có hạ tầng đồng bộ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và có điều kiện phát triển tốt hơn nơi ở cũ,” ông Dự chia sẻ.

Dự án cầu Tứ Liên có chiều dài khoảng 5,15 km, kết nối từ nút giao đường Nghi Tàm đến đường Trường Sa, với tổng mức đầu tư hơn 20.171 tỷ đồng.

Trên địa bàn phường Hồng Hà, tổng diện tích đất thu hồi gần 294.000 m2, liên quan đến 732 thửa đất, bao gồm đất ở, đất nông nghiệp, đất bãi bồi và đất tổ chức. Các hộ thuộc diện di dời được bố trí tái định cư tại xã Thư Lâm (Hà Nội)./.

