Rào chắn đường Nghi Tàm, tổ chức giao thông đường Âu Cơ để thi công cầu Tứ Liên

Ngày 10/3, Sở Xây dựng Hà Nội đã cấp phép thi công hạng mục rào chắn thi công trên đường Nghi Tàm và chấp thuận phương án tổ chức giao thông trên đường Âu Cơ để phục vụ thi công Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu (từ nút giao Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa).

Giấy phép thi công trên đường Âu Cơ có thời hạn từ ngày 10/3/2026 đến ngày 30/4/2027; trên đường Nghi Tàm có thời hạn từ ngày 1/4/2026 đến ngày 30/4/2027.

Theo giấy phép thi công, đơn vị được cấp phép là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội. Về vị trí và nội dung được cấp phép, chấp thuận phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công cầu dẫn trên mặt đường Âu Cơ (đoạn từ số nhà 17 Âu Cơ đến nút giao Âu Cơ-Nghi Tàm), cụ thể như sau: tổ chức rào chắn cố định tại vị trí hai bên dải phân cách giữa. Kích thước rào chắn dài 142m, rộng từ 13-14m; đảm bảo bề rộng đường sau khi rào chắn mỗi bên còn khoảng từ 6m đến 7,5m phục vụ tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn.

Về phương án rào chắn: rào chắn bằng hàng rào tôn cố định chiều cao hàng rào 2m. Hệ thống hàng rào công trường phải chắc chắn, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thi công và phải có tính mỹ quan phù hợp.

Tại các vị trí góc cua phải bố trí hệ thống hàng rào có lưới B40 để đảm bảo tầm nhìn quan sát, tránh xung đột giao thông và an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông.

Tại khu vực thi công bố trí hàng rào chắn bằng hàng rào tôn, dán phản quang, lắp đặt hệ thống biển báo hiệu, đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo ban đêm, cầu rửa xe, phun sương giảm bụi... đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường...

Về phương án phân luồng giao thông: Trên đường Âu Cơ, giữ nguyên phương án tổ chức giao thông theo hiện trạng trên bề rộng mặt đường mỗi bên còn lại sau khi rào chắn từ 6-7,5m; bổ sung biển báo cấm các phương tiện dừng đỗ trong phạm vi rào chắn phục vụ thi công dự án.

Trên đường dân sinh (đường 6m) phía ngoài đê hướng từ trung tâm thành phố đi cầu Nhật Tân cắm biển cấm các phương tiện đỗ xe tại vị trí giao với ngõ 276 đường Nghi Tàm, giao với ngõ 310 đường Nghi Tàm và vị trí giao với ngõ 34 đường Âu Cơ.

Đồng thời cắm biển hướng dẫn cho phương tiện ôtô con và xe máy đi có nhu cầu đi theo hướng cầu Nhật Tân vào cửa khẩu các ngõ 276, 310 đường Nghi Tàm sau đó di chuyển trên đường dân sinh ra cửa khẩu ngõ 34 đường Nghi Tàm hoặc đi thẳng phố Tứ Liên để giảm bớt lưu lượng phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn; bố trí người hướng dẫn phân luồng giao thông tại phạm vi thi công và hướng dẫn phân luồng từ xa cho các phương tiện đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông tại các vị trí thi công.

Đối với việc rào chắn thi công cầu dẫn trên mặt đường Nghi Tàm (đoạn từ nút giao Âu Cơ-Nghi Tàm đến cửa khẩu ngõ 276 đường Nghi Tàm) tổ chức rào chắn cố định tại vị trí hai bên dải phân cách giữa để phục vụ tổ chức thi công hạng mố trụ cầu.

Kích thước rào chắn dài 300m, rộng từ 14-15m; đảm bảo bề rộng đường mỗi bên sau khi rào chắn còn khoảng 4,5-7m phục vụ tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn.

Phương án rào chắn: rào chắn bằng hàng rào tôn cố định chiều cao hàng rào 2m. Hệ thống hàng rào công trường phải chắc chắn, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thi công và phải có tính mỹ quan phù hợp. Tại các vị trí góc cua phải bố trí hệ thống hàng rào có lưới B40 để đảm bảo tầm nhìn quan sát, tránh xung đột giao thông và an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông.

Tại khu vực thi công bố trí hàng rào chắn bằng hàng rào tôn, dán phản quang, lắp đặt hệ thống biển báo hiệu, đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo ban đêm, cầu rửa xe, phun sương giảm bụi... đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Phương án phân luồng giao thông: giữ nguyên phương án tổ chức giao thông theo hiện trạng trên bề rộng mặt đường còn lại mỗi bên khoảng từ 4,5-7m; bổ sung biển báo cấm các phương tiện dừng đỗ trong phạm vi rào chắn phục vụ thi công dự án; bố trí người hướng dẫn phân luồng giao thông tại phạm vi thi công và hướng dẫn phân luồng từ xa cho các phương tiện đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông tại các vị trí thi công.

Về phân luồng từ xa, để hạn chế phương tiện tập trung vào khu vực thi công, xây dựng phương án phân luồng từ xa để hướng dẫn các phương tiện tìm các đường tránh khác thay thế, đặc biệt là hạn chế các phương tiện giao thông quá cảnh, xe khách tuyến cố định, xe tải không đi vào khu vực dự án và vùng lân cận. Phương án phân luồng từ xa cũng sẽ được nghiên cứu điều chỉnh cho từng giai đoạn thi công và các tiến độ thi công các dự án lân cận đảm bảo phù hợp giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Cụ thể, hướng dẫn hạn chế các phương tiện giao thông từ Sân bay Quốc tế Nội Bài đi trung tâm thành phố và ngược lại. Các phương tiện giao thông qua khu vực thi công sẽ đi theo các hướng sau: Đường Võ Nguyên Giáp-đường Trường Sa (Quốc lộ 5 kéo dài)-Nguyễn Văn Cừ qua cầu Chương Dương hoặc Nguyễn Văn Linh (Quốc lộ 5) đi Cầu Vĩnh Tuy-Nguyễn Khoái hoặc đi cầu Thanh Trì-Vành đai 3 trên cao; Đường Võ Nguyên Giáp-cầu Nhật Tân-Võ Chí Công-Hoàng Hoa Thám (Thụy Khuê, Trích Sài)-trung tâm thành phố.

Cùng với đó, các đơn vị liên quan bổ sung hệ thống biển báo chỉ dẫn phân luồng từ xa cho các phương tiện giao thông tại các vị trí như: hướng về trung tâm thành phố: phía bắc cầu Nhật Tân trên đường Võ Nguyên Giáp (đoạn giao với đường 5 kéo dài); trên đường An Dương Vương trước nút giao với cầu Nhật Tân; trên đường Lạc Long Quân trước nút giao với đường Nguyễn Hoàng Tôn.

Hướng đi cầu Nhật Tân: trên đường Nguyễn Khoái tại vị trí nút giao cầu Vĩnh Tuy; đường Trần Quang Khải tại vị trí giao với cầu Chương Dương; trên đường Yên Phụ trước nút giao Cửa Bắc; trên đường Thanh Niên.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công phải bố trí đầy đủ rào tôn, barie, cọc tiêu, biển báo, đèn báo hiệu, hệ thống chiếu sáng tạm trên tuyến đường thi công để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông đi qua; bố trí người hướng dẫn phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công để cảnh báo cho các phương tiện lưu thông đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian thi công.

Ngoài ra, chủ đầu tư, nhà thầu thi công bố trí đầy đủ các biện pháp kiểm soát bụi (che chắn, cầu rửa xe, phun sương giảm bụi...) tại công trường. Các phương tiện máy thi công, vật tư, vật liệu tập kết trong phạm vi hàng rào. Có đầy đủ các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường và các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công và các phương tiện máy thi công công trình chỉ được phép lưu thông trong phạm vi dự án từ 22h tối ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, tuyến đường Âu Cơ hiện do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố quản lý và chưa bàn giao về cho cơ quan quản lý nhà nước. Do đó, Ban Quản lý dự án chịu hoàn toàn trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công, thực hiện nghiêm phương án tổ chức giao thông đã được Sở Xây dựng chấp thuận. Trường hợp để xảy ra mất an toàn giao thông, chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm./.

