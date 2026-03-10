Hà Nội triển khai nhiều phương án điều tiết giao thông phù hợp trong ngày bầu cử

Chuẩn bị cho ngày bầu cử sắp tới (15/3), lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội và chính quyền các địa phương đang triển khai đồng loạt nhiều phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Nhiều kịch bản, kế hoạch được đặt ra nhằm mục tiêu giữ các tuyến đường thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri đi lại, tham gia bầu cử an toàn, đúng quy định.

Chủ động phân luồng, điều tiết giao thông

Theo Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội, dự kiến vào thời điểm diễn ra bầu cử, lưu lượng người và phương tiện di chuyển đến các điểm bỏ phiếu có thể tăng cao trong một số khung giờ. Vì vậy, công tác chủ động xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông, phòng ngừa ùn tắc đã được chuẩn bị từ sớm.

Thiếu tá Lê Huy Toán, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, cho biết đơn vị đã xây dựng và triển khai các chuyên đề, kế hoạch nhằm bảo đảm an toàn phục vụ bầu cử. Trọng tâm là giảm nguy cơ ùn tắc giao thông trên địa bàn, đồng thời kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ và chở quá số người quy định.

Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, các khu vực có khả năng tập trung đông người và các tuyến dẫn vào điểm bầu cử. Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không chỉ nhằm bảo đảm trật tự giao thông mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong thời gian diễn ra sự kiện chính trị quan trọng.

Cùng với công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng cũng chú trọng phối hợp với các đơn vị tại địa phương trong công tác nắm tình hình, dự báo các điểm có nguy cơ phát sinh phức tạp về giao thông để chủ động bố trí lực lượng, phương tiện điều tiết từ sớm.

Theo Thiếu tá Lê Huy Toán, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 phối hợp với các lực lượng địa phương tuyên truyền cho người dân chấp hành nghiêm pháp luật. Đội cũng giữ thông tin liên lạc với các lực lượng địa phương, nếu có xảy ra tình hình diễn biến phức tạp sẽ phối hợp để điều tiết giao thông hợp lý, thông suốt.

Việc phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát giao thông với Công an cơ sở, chính quyền địa phương và các lực lượng hỗ trợ được xem là yếu tố quan trọng để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngày bầu cử. Các phương án đều hướng tới mục tiêu không để xảy ra ùn tắc kéo dài, không để bị động trong xử lý tình huống phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri đến điểm bỏ phiếu.

Rà soát, xử lý các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Những ngày này, cùng với công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 15/3 tới, các lực lượng chức năng trên địa bàn các phường, xã của thành phố Hà Nội đang tập trung triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông. Trong đó, việc rà soát, kịp thời xử lý các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, giữ cho giao thông thông suốt tại các tuyến đường dẫn tới khu vực bỏ phiếu... được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần để ngày bầu cử diễn ra thuận lợi.

Theo đại diện Công an xã Đông Anh (Hà Nội), đơn vị đã chủ động xây dựng phương án phối hợp với các lực lượng chức năng, đặc biệt là Cảnh sát giao thông và lực lượng dân phòng, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong suốt thời gian diễn ra bầu cử. Lực lượng công an xã được bố trí tại các khu vực điểm bỏ phiếu để hướng dẫn người dân, đồng thời hỗ trợ điều tiết giao thông tại những tuyến đường đông phương tiện. Trong trường hợp phát sinh tình huống đông tắc, lực lượng sẽ kịp thời phân luồng để đảm bảo giao thông thông suốt.

Bên cạnh công tác bảo đảm giao thông, địa phương cũng đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ cử tri tiếp cận thông tin liên quan đến bầu cử. Tại Tổ dân phố 3, xã Đông Anh, mã QR đã được dán tại khu vực niêm yết để người dân có thể thuận tiện tra cứu thông tin về ứng cử viên và quy trình bầu cử.

Bà Nguyễn Thị Viễn, Tổ dân phố 3, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội cho biết: “Tại thời điểm bầu cử này, tổ 3 đã cho dán mã QR để bà con có thể thuận lợi áp dụng, qua đó bà con có thể nắm bắt thông tin về các ứng cử viên cũng như quy trình bầu cử."

Bà Viễn cho rằng việc ứng dụng mã QR là giải pháp thiết thực, giúp người dân chủ động hơn trong tìm hiểu thông tin trước ngày bầu cử. Đây cũng là cách làm phù hợp với xu hướng ứng dụng công nghệ trong công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin tại cơ sở.

Nhiều cử tri trên địa bàn đánh giá cao việc chính quyền xã Đông Anh chuẩn bị đồng bộ cả về công tác thông tin lẫn phương án bảo đảm trật tự giao thông. Sự chủ động này giúp cử tri yên tâm hơn trước ngày diễn ra bầu cử.

Chị Chử Mai Dung, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội, chia sẻ: “Tôi thấy rất thuận tiện vì chỉ cần dùng điện thoại chụp mã QR là có thể nhận được danh sách ứng cử viên, tạo thuận lợi cho tất cả mọi người đến đây bầu cử."

Bên cạnh đó, người dân cũng kỳ vọng công tác điều tiết giao thông sẽ tiếp tục được thực hiện hiệu quả trong ngày 15/3, nhất là tại các khu vực tập trung đông cử tri. Theo chị Dung, việc lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông là điều cần thiết để góp phần bảo đảm cho ngày bầu cử diễn ra an toàn, thuận lợi.

Ngoài xã Đông Anh, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ ngày bầu cử 15/3 cũng đang được triển khai đồng bộ tại nhiều địa phương khác trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại xã Vật Lại, lực lượng Công an xã đã chủ động phối hợp với các tổ dân phòng và lực lượng chức năng địa phương tiến hành rà soát các tuyến đường chính, đặc biệt là các tuyến dẫn vào khu vực điểm bỏ phiếu. Một số vị trí có nguy cơ phát sinh ùn tắc trong giờ cao điểm đã được xây dựng phương án phân luồng từ sớm, đồng thời bố trí lực lượng trực để hướng dẫn, điều tiết phương tiện khi cần thiết.

Tương tự tại phường Sơn Tây, công tác bảo đảm giao thông phục vụ bầu cử cũng được địa phương chú trọng. Lực lượng Công an phường đã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm. Những khu vực gần điểm bỏ phiếu, nơi có khả năng tập trung đông người trong ngày bầu cử, đều được đưa vào phương án đảm bảo giao thông nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc và giữ cho việc đi lại của cử tri được thuận lợi.

Trong khi đó, tại xã Phúc Thọ, chính quyền địa phương cùng lực lượng Công an xã cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm giao thông thông suốt trước và trong ngày bầu cử. Các tuyến đường liên thôn, liên xã được rà soát, kịp thời xử lý các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là trong thời gian diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của địa phương.

Từ sự chuẩn bị của các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương có thể thấy, mục tiêu bảo đảm giao thông thông suốt đang được đặt ra rất rõ ràng trước ngày bầu cử 15/3. Cùng với việc tăng cường tuyên truyền, kiểm soát vi phạm và chủ động phương án phối hợp, địa phương kỳ vọng sẽ tạo được điều kiện thuận lợi nhất để cử tri tham gia bầu cử an toàn, đúng quy định, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử./.

