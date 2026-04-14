Đà Nẵng tăng tốc hút khách quốc tế, mở lại loạt đường bay Nga và CIS

Ngành du lịch thành phố Đà Nẵng tiếp tục giữ vai trò ngành kinh tế mũi nhọn, duy trì mức tăng trưởng hai con số và đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Năm 2026, thành phố triển khai nhiều chương trình kích cầu, xúc tiến du lịch, hướng đến mục tiêu đón gần 20 triệu lượt khách.

Từ tháng 4/2026, Đà Nẵng chính thức đón trở lại các chuyến bay từ Nga và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), đánh dấu bước phục hồi và mở rộng kết nối với các thị trường quốc tế tiềm năng.

Việc khôi phục các đường bay không chỉ góp phần đa dạng hóa nguồn khách mà còn tạo tín hiệu tích cực trong bối cảnh một số thị trường quốc tế còn nhiều biến động. Các đường bay được khai thác với sự phối hợp giữa hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành, góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch trong năm 2026.

Cụ thể, ngày 13/4, chuyến bay VJ55 từ Astana (Kazakhstan) đã hạ cánh tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, đưa 370 hành khách đến thành phố, trong đó có khoảng 250 đại diện doanh nghiệp lữ hành từ thị trường CIS.

Theo kế hoạch, đường bay Astana-Đà Nẵng được khai thác với tần suất 3 chuyến/tuần trong tháng 4-5, dự kiến tăng lên 6 chuyến/tuần từ tháng 6. Dự kiến, ngày 16/4, chuyến bay từ Vladivostok (Nga) đưa khoảng 220 hành khách đến Đà Nẵng. Tần suất khai thác trong tháng 4 là 2 chuyến/tháng và tăng lên 3 chuyến/tháng từ tháng 5.

Nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách, Đà Nẵng tổ chức các hoạt động chào đón tại Nhà ga quốc tế T2 như biểu diễn nghệ thuật, tặng hoa, quà lưu niệm và giới thiệu ấn phẩm du lịch.

Bên cạnh việc khôi phục đường bay, từ ngày 13-18/4, Đà Nẵng đón đoàn famtrip gồm hơn 250 doanh nghiệp lữ hành từ thị trường CIS đến khảo sát sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Các chương trình tọa đàm, kết nối hợp tác giữa doanh nghiệp quốc tế và địa phương dự kiến diễn ra ngày 17-18/4 nhằm thúc đẩy đưa khách từ Nga và CIS đến thành phố trong thời gian tới.

Trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều biến động, Nga và các nước CIS được đánh giá là nguồn khách tiềm năng, có khả năng chi tiêu cao và lưu trú dài ngày.

Hành khách tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ba tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đón khoảng 2,3 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khách từ Nga và CIS đạt hơn 100.000 lượt, chiếm khoảng 4,35%. Ngành du lịch thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng từ 30-40% trong năm 2026, trong đó thị trường Nga và CIS được xác định là một trong những động lực quan trọng.

Từ tháng 4-10/2026, các đường bay từ Nga và CIS đến Đà Nẵng sẽ được khai thác với quy mô gần 570 chuyến, tương đương khoảng 120.000 lượt khách. Mạng bay không chỉ kết nối Kazakhstan mà còn mở rộng sang Uzbekistan, Belarus và nhiều thành phố của Nga như Vladivostok, Khabarovsk, Novokuznetsk, Barnaul. Phần lớn các chuyến bay được tổ chức theo hình thức thuê chuyến (charter), đảm bảo linh hoạt và phù hợp nhu cầu thị trường.

Trong quý 1/2026, Đà Nẵng đón 4,2 triệu lượt khách lưu trú, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 2,3 triệu lượt; khách nội địa là hơn 1,8 triệu lượt.

Năm 2026, Đà Nẵng đặt mục tiêu phục vụ hơn 19 triệu lượt khách tại các cơ sở lưu trú; doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành phấn đấu đạt khoảng 70.000 tỷ đồng. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong những tháng đầu năm 2026, tạo nền tảng để thành phố phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra.

Với định hướng chiến lược rõ ràng cùng các giải pháp đồng bộ, Đà Nẵng đang nỗ lực nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của khu vực, hướng tới phát triển du lịch bền vững trong thời gian tới./.

