Quảng Ninh xúc tiến du lịch tại thị trường Trung Quốc

Nhận lời mời từ Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Tây (Trung Quốc), từ ngày 11-14/4, Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh đã triển khai chuỗi hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại thủ đô Bắc Kinh và thành phố Thượng Hải (Trung Quốc). Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa hợp tác toàn diện giữa hai địa phương biên giới, đồng thời mở rộng không gian phát triển cho du lịch Quảng Ninh tại thị trường Trung Quốc.

Tại Bắc Kinh và Thượng Hải, đoàn công tác đã tiếp cận quảng bá du lịch Quảng Ninh đến hơn 200 doanh nghiệp lữ hành, qua đó không chỉ giới thiệu các chính sách ưu đãi và hạ tầng du lịch đồng bộ, mà còn tập trung quảng bá chiều sâu giá trị của chương trình "Một hành trình, hai di sản"; trưng bày ấn phẩm, vật phẩm quảng bá du lịch; gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp du lịch. Thông qua các hoạt động này đã mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch hai bên ký kết, hợp tác thực chất, đưa Quảng Ninh trở thành điểm đến ưu tiên trong lộ trình của khách du lịch Trung Quốc khi tới Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn cũng đã chào hỏi xã giao với ông Hồ Phàm, Phó Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Hai bên thống nhất đẩy mạnh hơn nữa việc tối ưu hóa quy trình, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị lữ hành và phối hợp chặt chẽ trong hoạt động tour du lịch qua biên giới Móng Cái-Đông Hưng.

Cùng với các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, Đoàn công tác khảo sát một số điểm du lịch, điểm biểu nghệ thuật, thực cảnh… tại Trung Quốc để phục vụ cho công tác quản lý, phát triển sản phẩm du lịch, xây dựng công nghiệp văn hóa Quảng Ninh, góp phần thu hút mạnh mẽ khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng ở Quảng Ninh trong thời gian tới.

Gặp gỡ Tập đoàn Điện ảnh Quảng Tây, hai bên đã có những trao đổi ban đầu về công nghiệp văn hóa, biểu diễn thực cảnh... Đánh giá cao tiềm năng của tỉnh Quảng Ninh, đại diện Tập đoàn Điện ảnh Quảng Tây cho biết sẽ sớm tổ chức đoàn khảo sát thực tế tại Quảng Ninh trong thời gian tới.

Việc xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa có hàm lượng trí tuệ và công nghệ cao sẽ là động lực mới để Quảng Ninh không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng, mà còn là trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực.

Được biết, trong 3 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh có hơn 240.000 lượt khách lưu trú và hàng trăm ngàn lượt khách thông quan qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Với sự chủ động trong công tác xúc tiến và tầm nhìn dài hạn về phát triển sản phẩm, Quảng Ninh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đón 22 triệu lượt khách trong năm 2026, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế./.

