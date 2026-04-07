Đẩy mạnh ứng dụng AI trong hợp tác du lịch xuyên biên giới Việt-Trung

Ngày 7/4, tại thành phố Nam Ninh, chương trình giao lưu, nghiên cứu “AI trao quyền cho hợp tác du lịch xuyên biên giới Việt Nam-Trung Quốc” đã chính thức khai mạc, thu hút sự tham gia của gần 30 cán bộ, đại diện doanh nghiệp du lịch đến từ 4 tỉnh của Việt Nam.

Hoạt động do Sở Văn hóa và du lịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) phối hợp với các cơ quan văn hóa, thể thao và du lịch của các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Tuyên Quang đồng tổ chức, với chủ đề “Tăng cường trao đổi, hợp tác AI+ du lịch xuyên biên giới."

Theo kế hoạch, trong thời gian 14 ngày, các học viên sẽ tham gia các khóa học chuyên sâu do chuyên gia công nghệ AI, học giả nghiên cứu chính sách Trung Quốc-ASEAN và các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch trực tiếp giảng dạy.

Nội dung tập trung vào các lĩnh vực như ứng dụng dữ liệu lớn trong hoạch định chính sách du lịch, phát triển sản phẩm du lịch xuyên biên giới và xây dựng thương hiệu du lịch chung.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Tây nhấn mạnh chương trình nhằm xây dựng nền tảng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển du lịch thông minh, qua đó góp phần tăng cường tin cậy, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các địa phương hai nước.

Các bên kỳ vọng sẽ cùng xây dựng những sản phẩm du lịch đặc sắc, nâng cao trải nghiệm cho du khách, hướng tới phát triển du lịch xuyên biên giới theo hướng thông minh, thuận tiện và bền vững.

Đại diện Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Lạng Sơn cho rằng việc trao đổi kinh nghiệm ứng dụng AI trong ngành du lịch sẽ giúp các địa phương Việt Nam có thêm cơ sở để xây dựng và triển khai các chương trình chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tiễn, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường chia sẻ thông tin, kết nối dữ liệu và phối hợp phát triển các sản phẩm du lịch thông minh.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn học viên sẽ tiến hành khảo sát thực tế tại nhiều địa phương của Quảng Tây như Nam Ninh, Liễu Châu, Quế Lâm và Hà Trì, tìm hiểu các mô hình du lịch thông minh, tham gia hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống, tham quan các địa danh gắn với lịch sử quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc và nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc.

Hoạt động được đánh giá là góp phần thiết thực thúc đẩy hợp tác du lịch giữa các địa phương Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới đang trở thành xu hướng tất yếu, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho du lịch xuyên biên giới giữa hai nước./.

