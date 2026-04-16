Du lịch

Nghỉ lễ 30/4: Cục Du lịch Quốc gia yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn cho du khách

Cục yêu cầu các doanh nghiệp tuyệt đối không sử dụng các phương tiện không đảm bảo điều kiện kinh doanh, không đảm bảo an toàn để phục vụ khách tham quan, nhất là các phương tiện ô tô, thủy nội địa...

M.Mai
Du khách đổ về Khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng trong Lễ hội Đền Hùng (Phú Thọ). (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)
Du khách đổ về Khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng trong Lễ hội Đền Hùng (Phú Thọ). (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa có Công văn gửi Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách du lịch dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 – 1/5 và cao điểm du lịch Hè 2026.

Theo đó, nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khách du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch “kỳ nghỉ lễ vàng” sắp tới, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu các địa phương nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, giới thiệu sản phẩm du lịch mới phục vụ du khách; đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh điểm đến. Đồng thời, chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch, các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về du lịch và pháp luật liên quan.

Đặc biệt, Cục Du lịch Quốc gia yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch tổ chức kiểm tra, nâng cấp cơ sở vật chất, quy trình phục vụ, đảm bảo an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn, chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch; tuân thủ các quy định về phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các cơ sở kinh doanh du lịch; có biện pháp bảo vệ môi trường du lịch, thu gom, xử lý rác thải, chất thải đúng quy định.

Thực hiện nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết giá công khai, bán đúng giá niêm yết đối với sản phẩm, dịch vụ phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan, trải nghiệm và ẩm thực của du khách (giá dịch vụ phải được niêm yết tại khu vực lễ tân, nơi dễ nhìn thấy, nơi khách tiếp cận trước khi sử dụng dịch vụ); không phân biệt đối xử với khách du lịch.

Triển khai các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch quy định tại Nghị định số 348/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không đảm bảo điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ du lịch; các hành vi vi phạm pháp luật du lịch và pháp luật liên quan; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của khách du lịch và doanh nghiệp du lịch trong việc phòng, chống lừa đảo trên môi trường mạng trong mùa cao điểm du lịch.

Cục yêu cầu các doanh nghiệp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách trên các phương tiện thủy nội địa... (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn, đặc biệt là các dịch vụ lữ hành, lưu trú, vận chuyển khách du lịch, hướng dẫn du lịch, ăn uống và dịch vụ du lịch khác tại các khu, điểm du lịch và các cơ sở vui chơi giải trí; nghiên cứu xây dựng, thực hiện phương án điều tiết, phân luồng khách theo khu vực, theo điểm đến; hạn chế tình trạng khách tập trung đông gây ùn tắc cục bộ, quá tải và suy giảm chất lượng dịch vụ.

Yêu cầu phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện chỉ dẫn, phân luồng giao thông, phòng chống tai nạn, ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi để khách du lịch dễ dàng tiếp cận các khu, điểm du lịch trên địa bàn; chỉ đạo các khu, điểm du lịch có dịch vụ vui chơi, giải trí dưới nước nghiêm túc thực hiện giải pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

Cục yêu cầu các doanh nghiệp du lịch tuyệt đối không sử dụng các phương tiện không đảm bảo điều kiện kinh doanh, không đảm bảo an toàn để phục vụ khách tham quan du lịch, nhất là các phương tiện ô tô, thủy nội địa...

Các địa phương công khai số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng để kịp thời tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh của du khách, người dân và doanh nghiệp liên quan đến hoạt động du lịch; không để xảy ra tình trạng phát tán thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội, báo chí làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của ngành Du lịch; tăng cường truyền thông về các biện pháp đảm bảo an toàn, chất lượng dịch vụ, củng cố hình ảnh du lịch Việt Nam an toàn, văn minh, thân thiện, hấp dẫn trên thị trường quốc tế./.

(Vietnam+)
#An toàn du lịch dịp lễ #Quy định kinh doanh vận tải #Chất lượng dịch vụ du lịch #Bảo vệ môi trường du lịch #Kiểm tra và nâng cấp cơ sở hạ tầng #Quy định niêm yết giá và minh bạch #Phòng chống lừa đảo và bảo vệ khách hàng #Quản lý và kiểm soát dịch vụ du lịch #Phối hợp phân luồng giao thông #Truyền thông và nâng cao hình ảnh du lịch Việt Nam
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cách mặt đất gần 100m, thác Lụa được chia làm hai nhánh đổ vào hồ nước mát lạnh, trong vắt dưới chân thác sau đó hòa mình vào suối Xà Ruông uốn lượn bên những khối đá lớn dưới chân núi. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Khám phá vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của Thác Lụa

Thác Lụa ở thôn Bà He tại xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ được nét đẹp hoang sơ, kỳ vĩ với chiều cao khoảng 300m với nhiều tầng, trên cùng là dòng nước trắng xóa đổ xuống vách đá như một dải lụa.

Hổ Quyền là một đấu trường lộ thiên hình vành khăn. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Khám phá kiến trúc độc đáo Hổ Quyền tại Huế

Hổ Quyền được xây dựng từ năm Minh Mạng thứ 11, có kiến trúc rất độc đáo với hình vành khăn, tạo bởi hai vòng tường thành hình tròn đồng tâm, được xây bằng gạch vồ, đá thanh và vôi vữa chất lượng cao.

Du khách trải nghiệm tham quan đảo Cồn Cỏ bằng xe điện – phương tiện thân thiện môi trường, phù hợp với định hướng phát triển du lịch sinh thái, góp phần mang đến hành trình khám phá chậm rãi giữa không gian biển đảo còn nhiều nguyên sơ. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

"Mở lối" ra đảo, đánh thức tiềm năng

Những chuyến tàu đã mở lối ra đảo nhưng chưa đủ để tạo bước ngoặt. Khi giao thông còn gián đoạn, hạ tầng hạn chế và cơ chế chưa thông thoáng, hành trình phát triển du lịch Cồn Cỏ vẫn nhiều trăn trở.

Đảo Cồn Cỏ định vị phát triển du lịch theo hướng “đảo xanh-nguyên sơ-trải nghiệm khác biệt," tạo dấu ấn riêng trên bản đồ du lịch biển đảo. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

"Viên ngọc xanh" giữa trùng khơi

Mang trong mình hai lớp trầm tích: ký ức chiến tranh và vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên, "đảo thép" Cồn Cỏ (Quảng Trị) đang từng bước chuyển mình, tìm lối đi riêng trên hành trình làm du lịch.

Ông Hun Many - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia (UYFC), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ công vụ Campuchia - thực hiện các nghi thức trong Lễ đón chư thiên, khởi đầu chuỗi chương trình hoạt động trong khuôn khổ sự kiện Nokor Sangkranta 2026 tại thắng cảnh Wat Phnom (Chùa Núi) ở trung tâm thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Campuchia khai hội Nokor Sangkranta, vui đón năm mới 2026

Bên cạnh lễ đón chư thiên mừng năm mới diễn ra sáng 14/4 còn có nhiều sự kiện văn hóa tôn giáo quy mô lớn diễn ra trong những ngày tới như đắp núi cát, tắm tượng phật, diễu hành Nokor Sangkranta...