Nghỉ lễ 30/4: Cục Du lịch Quốc gia yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn cho du khách

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa có Công văn gửi Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách du lịch dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 – 1/5 và cao điểm du lịch Hè 2026.

Theo đó, nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khách du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch “kỳ nghỉ lễ vàng” sắp tới, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu các địa phương nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, giới thiệu sản phẩm du lịch mới phục vụ du khách; đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh điểm đến. Đồng thời, chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch, các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về du lịch và pháp luật liên quan.

Đặc biệt, Cục Du lịch Quốc gia yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch tổ chức kiểm tra, nâng cấp cơ sở vật chất, quy trình phục vụ, đảm bảo an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn, chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch; tuân thủ các quy định về phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các cơ sở kinh doanh du lịch; có biện pháp bảo vệ môi trường du lịch, thu gom, xử lý rác thải, chất thải đúng quy định.

Thực hiện nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết giá công khai, bán đúng giá niêm yết đối với sản phẩm, dịch vụ phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan, trải nghiệm và ẩm thực của du khách (giá dịch vụ phải được niêm yết tại khu vực lễ tân, nơi dễ nhìn thấy, nơi khách tiếp cận trước khi sử dụng dịch vụ); không phân biệt đối xử với khách du lịch.

Triển khai các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch quy định tại Nghị định số 348/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không đảm bảo điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ du lịch; các hành vi vi phạm pháp luật du lịch và pháp luật liên quan; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của khách du lịch và doanh nghiệp du lịch trong việc phòng, chống lừa đảo trên môi trường mạng trong mùa cao điểm du lịch.

Cục yêu cầu các doanh nghiệp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách trên các phương tiện thủy nội địa... (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn, đặc biệt là các dịch vụ lữ hành, lưu trú, vận chuyển khách du lịch, hướng dẫn du lịch, ăn uống và dịch vụ du lịch khác tại các khu, điểm du lịch và các cơ sở vui chơi giải trí; nghiên cứu xây dựng, thực hiện phương án điều tiết, phân luồng khách theo khu vực, theo điểm đến; hạn chế tình trạng khách tập trung đông gây ùn tắc cục bộ, quá tải và suy giảm chất lượng dịch vụ.

Yêu cầu phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện chỉ dẫn, phân luồng giao thông, phòng chống tai nạn, ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi để khách du lịch dễ dàng tiếp cận các khu, điểm du lịch trên địa bàn; chỉ đạo các khu, điểm du lịch có dịch vụ vui chơi, giải trí dưới nước nghiêm túc thực hiện giải pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

Cục yêu cầu các doanh nghiệp du lịch tuyệt đối không sử dụng các phương tiện không đảm bảo điều kiện kinh doanh, không đảm bảo an toàn để phục vụ khách tham quan du lịch, nhất là các phương tiện ô tô, thủy nội địa...

Các địa phương công khai số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng để kịp thời tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh của du khách, người dân và doanh nghiệp liên quan đến hoạt động du lịch; không để xảy ra tình trạng phát tán thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội, báo chí làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của ngành Du lịch; tăng cường truyền thông về các biện pháp đảm bảo an toàn, chất lượng dịch vụ, củng cố hình ảnh du lịch Việt Nam an toàn, văn minh, thân thiện, hấp dẫn trên thị trường quốc tế./.

Ngành Đường sắt mở bán vé trên nhiều tuyến tàu khách trong dịp Hè 2026 Ngành Đường sắt mở bán vé tàu hỏa trên nhiều tuyến trong dịp Hè 2026 nhằm đáp ứng nhu cầu đi du lịch của hành khách đến nhiều địa phương.